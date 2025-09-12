«Θα σε καθαρίσω»: Συνελήφθη χρήστης του «Χ» για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη σύλληψη ενός χρήστη του «Χ» προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, μετά από μήνυση που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε δημοσιεύσει υβριστικά και απειλητικά σχόλια, μεταξύ των οποίων η φράση «θα σε καθαρίσω».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, ενημερώθηκε από τη Δίωξη ότι ο καταγγελλόμενος έχει τεθεί υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε «παραδειγματική τιμωρία», διευκρινίζοντας ότι δεν επιδιώκει εκδίκηση, αλλά την αποτροπή της βίας και της τοξικότητας στην κοινωνία.

Στην μακροσκελή ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός ανέφερε ότι τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν πολλαπλές αναρτήσεις που τον στοχοποιούν, κάποιες μάλιστα χρησιμοποιώντας εικόνες από ξένα περιστατικά βίας. Επισήμανε δε ότι μεταξύ αυτών που τον απειλούν ξεχώρισε ένα προφίλ με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος», του οποίου παρέθεσε τμήματα των δημοσιεύσεων.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι η ελευθερία του λόγου είναι αδιαπραγμάτευτη, αλλά συνοδεύεται από ευθύνες -και πως η άσκηση της κριτικής δεν περιλαμβάνει συκοφαντίες, απειλές ή προσβολή της αξιοπρέπειας. Σημείωσε επίσης ότι όποιος απειλεί τη ζωή του ή της οικογένειάς του θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις νομικές συνέπειες, ενώ για τις απειλές θα ζητείται κατά περίπτωση άρση της ανωνυμίας όπου ο νόμος το επιτρέπει.

Η υπόθεση συνεχίζεται με την προκαταρκτική διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές, ενώ η σύλληψη καταδεικνύει την εφαρμογή νομικών μέτρων σε περιστατικά διαδικτυακής βίας και απειλών απέναντι σε δημόσια πρόσωπα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος». Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του. Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει. Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος. Ενημερώνω».

