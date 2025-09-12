Ρωσικά drones από ξύλο και αφρό «δοκίμασαν» το ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Γιατί η Συμμαχία ανησυχεί

Δεκαεννέα φθηνά ρωσικά drones από ξύλο και αφρό παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, αναγκάζοντας το ΝΑΤΟ να τα αναχαιτίσει με συστήματα δισεκατομμυρίων. Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Συμμαχία δεν είναι έτοιμη για αυτή τη νέα απειλή.

Μια απρόσμενη αεροπορική πρόκληση από τη Ρωσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πολωνία το βράδυ της Τρίτης, όταν 19 φθηνής κατασκευής drones, φτιαγμένα από ξύλο και αφρό, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

Παρά την κατάρριψή τους, το επεισόδιο ανέδειξε πόσο ευάλωτη είναι η Συμμαχία απέναντι σε αυτό το είδος απειλής, καθώς χρησιμοποιήθηκαν υπερσύγχρονα συστήματα δισεκατομμυρίων για την εξουδετέρωση UAVs αξίας μόλις λίγων χιλιάδων ευρώ.

Η σύγκριση με την Ουκρανία ήταν αναπόφευκτη. Σύμφωνα με το Politico, το Κίεβο καταφέρνει να εξουδετερώνει έως και το 90% των αντίστοιχων επιθέσεων, με πολύ φθηνότερα μέσα. «Δεν μπορούμε να στέλνουμε F-16 και F-35 κάθε φορά», σημείωσε χαρακτηριστικά η αναλύτρια ευρωπαϊκής πολιτικής, Ουλρίκε Φράνκε.

Η Πολωνία αντέδρασε επικαλούμενη το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ενώ μαζί με τη Λετονία έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα ανατολικά. Στο μεταξύ, πέντε drones που κατευθύνονταν προς νατοϊκή βάση αναχαιτίστηκαν από ολλανδικά F-35, επιβεβαιώνοντας την κρισιμότητα της απειλής.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ανάπτυξης πιο οικονομικών και ευέλικτων λύσεων κατά των drones. Η Σουηδία παρουσίασε πρόσφατα το νέο βλήμα Nimbrix, η Γαλλία δοκιμάζει συστήματα λέιζερ, ενώ η Ουκρανία πειραματίζεται με ηλεκτρονικά αντίμετρα και δικά της UAVs. Παρά τις πρωτοβουλίες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Συμμαχία δεν έχει ακόμη βρει μια ισορροπημένη απάντηση σε μια απειλή που εξελίσσεται ταχύτερα από τις αμυντικές της προσαρμογές.

