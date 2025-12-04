Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε νέο κόμμα

Γεμάτη ειδήσεις ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα αφού ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος.

Xωρίς να μασήσει τα λόγια του ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τα χαρτιά του κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Μίλησε για το πως οραματίζεται τον νέο φορέα ενώ άσκησε δριμεία κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά.

Μιλώντας για μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου σημείωσε ότι πρέπει «να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες. Ώστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μετά τις επόμενες εκλογές».

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr