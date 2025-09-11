Ψεύτικες πινακίδες συναγερμού: Το πρόστιμο για όσους προσποιούνται ότι έχουν σύστημα ασφαλείας

Με πρόστιμο 600€ την ημέρα απειλούνται ιδιοκτήτες που βάζουν ψεύτικες πινακίδες συναγερμού, χωρίς σύμβαση με εταιρεία security. Τι προβλέπει ο νόμος στην Ισπανία.

Η ασφάλεια των σπιτιών αποτελεί βασικό μέλημα για τους περισσότερους ιδιοκτήτες, όμως το κόστος μιας ιδιωτικής εταιρείας security συχνά θεωρείται απαγορευτικό. Έτσι, αρκετοί επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους προστασίας - από την παρουσία κατοικίδιων ζώων μέχρι την εγκατάσταση πιο ισχυρών κλειδαριών ασφαλείας.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να τοποθετήσουν ψεύτικες πινακίδες και αυτοκόλλητα συναγερμού, προσπαθώντας να αποτρέψουν εν δυνάμει διαρρήκτες. Αυτή η πρακτική, όσο αθώα κι αν φαίνεται, μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες.

Πρόστιμο 600 ευρώ την ημέρα

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 5/2014 περί Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Ισπανία, η χρήση πινακίδων που φέρουν το όνομα ή το λογότυπο εταιρείας security, χωρίς να υπάρχει σχετική σύμβαση, τιμωρείται με πρόστιμο 600 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης.

Η παράβαση θεωρείται δεδομένη εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν έχει λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση από την εταιρεία που «διαφημίζει» με τις πινακίδες, ούτε έχει υποβάλει δήλωση ευθύνης.

Ποινές... έως και φυλάκιση

Η υπόθεση μπορεί να λάβει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις εάν κριθεί ότι παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 274.1 του Ποινικού Κώδικα, προβλέπεται πρόστιμο διάρκειας 12 έως 24 μηνών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν και ποινές φυλάκισης.

Τι ισχύει για τις κάμερες

Η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων διευκρινίζει ότι η χρήση καμερών παρακολούθησης σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες ελέγχεται αυστηρά. Εφόσον καταγράφονται εικόνες, εξετάζεται η νομιμότητα και η χρήση τους, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση της ιδιωτικότητας.

