Πολάκης για Τσίπρα: «Έχω υψοφοβία με τα θεωρεία – Συνειδητά δεν πήγα στο Παλλάς»

Ο Παύλος Πολάκης μίλησε στο ΟΡΕΝ για Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασίες: «Δεν κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός…».

O Παύλος Πολάκης μίλησε στο ΟΡΕΝ «για όλα και για όλους», σχολιάζοντας το βιβλίο Τσίπρα, τη στάση συνεργατών του, αλλά και το μέλλον της αντιπολίτευσης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το πρωί της Παρασκευής, εξήγησε την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς λέγοντας: «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία» και πρόσθεσε «δεν μου άρεσε η εικόνα» για Φάμελλο και Χαρίτση.

Συμπλήρωσε με νόημα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη… στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπουν να του κάνουν».

