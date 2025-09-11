Τι έχει συμβεί με τους εγκέφαλους της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους και πού είναι τώρα

Ο Khalid Shaikh Mohammed γνωστός ως ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου και άλλοι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν την ενοχή τους για το τρομοκρατικό «χτύπημα».

Σήμερα συμπληρώνονται 24 χρόνια από την εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου με τους Δίδυμους Πύργους, εμβλήματα της Νέας Υόρκης, να καταρρέουν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Εγκέφαλος των επιθέσεων θεωρήθηκε ο Khalid Shaikh Mohammed, μαζί με δύο άλλους κατηγορούμενους, οι οποίοι τον Αύγουστο του περασμένου έτους ομολόγησαν την ενοχή τους για τα τρομοκρατικά «χτυπήματα» που προκάλεσαν σχεδόν 3.000 θανάτους.

Δήλωσαν ένοχοι για να αποφύγουν την θανατική ποινή

Κρατούμενοι στον κόλπο του Γκουαντάναμο (Κούβα) από το 2003, οι Khalid, Walid bin Attash και Mustafa al-Hawsawi συμφώνησαν να δηλώσουν ένοχοι για τις κατηγορίες εναντίον τους, προκειμένου να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη και έτσι να αποφύγουν τη θανατική ποινή.

Οι συμφωνίες ενοχής ωστόσο, ανακλήθηκαν πριν τεθούν σε ισχύ από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, μετά την δημόσια κριτική που δέχτηκαν. Ως εκ τούτου, οι τρεις δεν έχουν ακόμη δικαστεί και η θανατική ποινή θεωρείται για άλλη μια φορά πιθανή τιμωρία για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Διαδικασίες πάνω από μια δεκαετία

Η δίκη αμαυρώθηκε από διαδικασίες που είχαν διάρκεια περισσότερο από μια δεκαετία. Όλες επικεντρώθηκαν στο ερώτημα εάν τα βασανιστήρια που υπέστησαν σε μυστικές φυλακές της CIA θα μπορούσαν να έχουν αλλοιώσει τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Η είδηση ​​στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης του 2001 μέσω επιστολής από τους εισαγγελείς της δίκης.

«Σε αντάλλαγμα για την κατάργηση της θανατικής ποινής ως πιθανής τιμωρίας, αυτοί οι τρεις κατηγορούμενοι συμφώνησαν να δηλώσουν ένοχοι για όλα τα εγκλήματα που τους απαγγέλλονται, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας των 2.976 ατόμων που αναφέρονται στο κατηγορητήριο», ανέφερε η επιστολή, υπογεγραμμένη από τον Υποναύαρχο Aaron C. Rugh, τον επικεφαλής εισαγγελέα στρατιωτικών επιτροπών και τρεις δικηγόρους, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι δηλώσεις ενοχής των κατηγορουμένων αποφεύγουν αυτό που αναμενόταν, δηλαδή μια δίκη 12 έως 18 μηνών ή εναλλακτικά, την πιθανότητα ο στρατιωτικός δικαστής να απορρίψει ομολογίες που ήταν καθοριστικές για την υπόθεση της κυβέρνησης. Αυτή η παραδοχή ενοχής όχι μόνο εξοικονόμησε σημαντικό χρόνο και πόρους τόσο για την εισαγγελία όσο και για την υπεράσπιση, αλλά εξάλειψε και την αβεβαιότητα που είναι εγγενής σε μια μακρά δίκη.

Εγκέφαλοι με βαρύ ιστορικό

Ο Khalid Shaikh Mohammed εκπαιδευμένος ως μηχανικός, συμμετείχε σε μια σειρά από σημαντικές συνωμοσίες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, της χώρας όπου είχε ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Εκτός από τον ενορχήστρωση της επιχείρησης για την πτώση των Δίδυμων Πύργων, ο Mohammed ισχυρίζεται ότι αποκεφάλισε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Daniel Pearl το 2002 με το «ευλογημένο δεξί του χέρι» και ότι βοήθησε στην επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993, η οποία σκότωσε έξι ανθρώπους. Ο Walid bin Attash είναι Σαουδάραβας υεμενίτικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται να εκπαίδευσε δύο από τους αεροπειρατές. Τέλος, ο Mustafa Al Hawsawi φέρεται να ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση της χρηματοδότησης των επιθέσεων.

