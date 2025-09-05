Ο Έλον Μασκ και η Tesla διεκδικούν πακέτο αμοιβής 1 τρισ. δολαρίων: Οι εξωπραγματικοί στόχοι που πρέπει να πετύχει (vid)

Το αστρονομικό πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων βρίσκεται στο τραπέζι για τον Έλον Μασκ, με αντάλλαγμα την επίτευξη φιλόδοξων στόχων στην Tesla και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Έλον Μασκ δεν ήταν ο αρχικός ιδρυτής της Tesla, αλλά μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι το 2004, χρηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη επένδυση. Μέχρι το 2009, θεωρήθηκε επίσημα συνιδρυτής μετά από νομικό διακανονισμό.

Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Tesla αγγίζει το 1,09 τρισ. δολάρια, με τον Μασκ να αποτελεί βασικό λόγο αυτής της ανόδου.

Το «χρυσό» πακέτο του 1 τρισ. δολαρίων και το δικαστικό φρένο

Το 2018 είχε εγκριθεί για τον Musk πακέτο αμοιβής ύψους 56 δισ. δολαρίων, το οποίο τελικά ακυρώθηκε από δικαστήριο του Ντελαγουέρ το 2024, λόγω έλλειψης ανεξαρτησίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, η Tesla φέρεται να επανέρχεται με ένα νέο και πολύ μεγαλύτερο πακέτο κόστους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg και τη New York Post.

Οι εξωπραγματικοί στόχοι

Για να λάβει την αμοιβή, ο Musk πρέπει να πετύχει εξαιρετικά φιλόδοξα ορόσημα:

Πωλήσεις 20 εκατομμυρίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ένα εκατομμύριο ρομποταξί

Ένα εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ

EBITDA στα 400 δισ. δολάρια

Αν τα καταφέρει, η αποτίμηση της Tesla μπορεί να φτάσει τα 8,5 τρισ. δολάρια και ο ίδιος να ελέγχει έως και το 29% της ψήφου των μετόχων.

