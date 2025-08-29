Έμεινε άναυδος όταν ανακάλυψε το κόστος του Tesla που είχε αγοράσει πριν 2 χρόνια για 140.000 δολάρια (vid)

Άνδρας που είχε αγοράσει Tesla πριν από δύο χρόνια για 140.000 δολάρια, έμεινε έκπληκτος όταν ανακάλυψε πόσο κοστίζει τώρα το υπερπολυτελές αυτοκίνητο.

Ο Kyle Conner αγόρασε ένα ολοκαίνουργιο Tesla για 140.000 δολάρια και δύο χρόνια μετά έμεινε «άφωνος» με την τιμή που κοστίζει πια.

Δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κόστος της αγοράς του αυτοκινήτου του. Κάποιοι του έστειλαν πως μπορεί να το ανταλλάξει με ένα ίδιο αξίας 46.400 δολαρίων, 100.000 περίπου λιγότερα απ' ότι το αγόρασε δύο χρόνια πριν. «Απόσβεση», έγραψε χαριτολογώντας.

Γιατί πέφτουν «κατακόρυφα» οι τιμές στα αυτοκίνητα τα πρώτα χρόνια;

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους τα αυτοκίνητα και συγκεκριμένα τα Tesla χάνουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου, με την μεγαλύτερη πτώση να έρχεται μόλις πωληθούν απ' την αντιπροσωπεία.

Ο Stuart Masson, συντάκτης του «The Car Expert», σε δηλώσεις του στο LADbible ανέφερε πως οποιοδήποτε αυτοκίνητο χάνει έως και 35% της αρχικής του αξίας τον πρώτο χρόνο. Ο λόγος; Απλός! «Με την αγορά απ' ευθείας απ' την αντιπροσωπεία πληρώνεις κι όλα τα άλλα έξοδα του σέρβις, που σχετίζονται με την παράδοση του αυτοκινήτου σε εσένα, οπότε ένα μεγάλο μέρος της αξίας πέφτει αμέσως».

Τα Tesla, ακόμη, φαίνεται να χάνουν την αξία τους πιο γρήγορα από άλλα αυτοκίνητα, κυρίως επειδή είχαν τεράστια επιτυχία στις πωλήσεις. Επειδή πουλήθηκαν πάρα πολλά, η αγορά μεταχειρισμένων γέμισε με μοντέλα, δίνοντας στους αγοραστές περισσότερες επιλογές και πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω.

Τα Tesla χάνουν περισσότερη αξία απ' τα υπόλοιπα αυτοκίνητα

Όλα τα αυτοκίνητα υποτιμώνται με τον χρόνο, αλλά τα Tesla χάνουν περισσότερη αξία από τα περισσότερα. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στον μεγάλο αριθμό που κυκλοφορεί, αλλά και στον έντονο ανταγωνισμό από άλλες εταιρείες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια παρουσίασαν δικά τους ηλεκτρικά μοντέλα.

Πριν από πέντε με έξι χρόνια, η Tesla είχε το προβάδισμα, την ώρα που άλλες μάρκες προσπαθούσαν ακόμα να οργανώσουν την παραγωγή τους. Σήμερα, όμως, οι ανταγωνιστές έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην αγορά, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος.

Παράλληλα, οι τιμές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πέφτουν συνολικά, καθώς οι εταιρείες βελτιώνουν την παραγωγή και μειώνουν το κόστος. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας αγοραστής που έδωσε 140.000 δολάρια για ένα Tesla, είδε την αξία του να κατρακυλά στα 46.400 δολάρια.

