Παγκόσμιος συναγερμός: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της (vid)

Η Πολωνία έκανε «χρήση όπλων» για την κατάρριψη «αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Videos emerge of one of the #Russian Shahed drones remains that fell in civilian neighborhood in #Poland.



Locals report authorities at the site with military personnel seen.



Additional drone is reportedly flying through #Belarus towards Poland with 🇧🇾 fighter jets after it. pic.twitter.com/ulqUFZNnKi September 10, 2025

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο Τουσκ μέσω X. «Οι ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς του αρμόδιους για την κρατική ασφάλεια και συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σε πλήρη σύνθεση που αναμένεται να διεξαχθεί στις 08:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

«Καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας», ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i możliwym załamaniem pogody w Polsce, szczególnie w województwie małopolskim żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozostaną w skróconym czasie gotowości do działania. Podobnie jest w 10 innych województwach.… pic.twitter.com/qYI0Nb2dL7 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 8, 2025

Η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι μονάδες της είναι «πλήρως προετοιμασμένες για άμεση αντίδραση». Κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, λέγοντας ότι οι περιοχές των Βοεβοδάτων Ποντλάσκιε, Μαζοβιέτσκιε και Λουμπέλσκιε είναι αυτές όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος «κίνδυνος».

Έκλεισαν αεροδρόμια

Το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το μεγαλύτερο της χώρας, έκλεισε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια». Σύμφωνα με την ίδια πηγή έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια νωρίς το πρωί.

Αρχικά δεν είχε γίνει τίποτε γνωστό από τις πολωνικές αρχές. Κατόπιν η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Σοπέν, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό, αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».

Τον Αύγουστο, η Βαρσοβία επέδωσε στη Μόσχα νότα διαμαρτυρίας μετά τη συντριβή και την έκρηξη μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση».

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, που εξελέγη πρόσφατα, έκρινε χθες πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διατάξει εισβολή και σε άλλες χώρες μετά την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία.

Εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει «μακροπρόθεσμη» και «μόνιμη ειρήνη» την οποία «έχουν ανάγκη οι χώρες μας», αλλά πρόσθεσε πως «θεωρούμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εισβάλει και σε άλλες χώρες».

