Το «Θηρίο» του Τραμπ: Η προεδρική λιμουζίνα θεωρείται από τα ασφαλέστερα μέρη στον πλανήτη

Ανακάλυψε τα μυστικά της προεδρικής λιμουζίνας «The Beast» του Τραμπ – ένα όχημα που αντέχει σφαίρες, βόμβες και χημικές επιθέσεις!

Η ασφάλεια των αρχηγών κρατών δεν είναι ποτέ δεδομένη — κάτι που επιβεβαιώθηκε και πέρυσι, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς. Ευτυχώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη γλίτωσε με ένα απλό τραύμα στο αυτί, αλλά το περιστατικό υπενθύμισε γιατί η ασφάλεια του Προέδρου παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Η λιμουζίνα που δεν είναι απλώς αυτοκίνητο αλλά ένα φρούριο σε τροχούς

Όπως ο Πάπας έχει το «Popemobile», έτσι και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτει το δικό του υπερτεχνολογικό όχημα: τη διάσημη προεδρική λιμουζίνα «The Beast».

Κατασκευασμένο με κόστος που αγγίζει τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια, το «Θηρίο» είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία που θα ζήλευε ακόμη και ο James Bond.

Βασικά χαρακτηριστικά της λιμουζίνας:

Βάρος : Περίπου 9 τόνους , γεγονός που της δίνει το παρατσούκλι «The Beast».

Αλεξίσφαιρα τζάμια : Πάχους 3 ιντσών .

Ιδιωτική παροχή οξυγόνου , αποθηκευμένη στον χώρο αποσκευών, για περιπτώσεις χημικής επίθεσης.

Ψυγείο με φιαλίδια αίματος που αντιστοιχούν στην ομάδα αίματος του Προέδρου .

Σύστημα νυχτερινής όρασης , προσφέροντας υψηλού επιπέδου παρακολούθηση και πλοήγηση.

Αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμών και λειτουργία lockdown σε περίπτωση απειλής.

Πώς λειτουργεί σε περίπτωση χημικής επίθεσης;

Σε προσομοίωση που κυκλοφορεί στο YouTube, φαίνεται πως σε περίπτωση ρίψης χημικής βόμβας, το όχημα ενεργοποιεί συναγερμό και κλείνει ερμητικά, αποτρέποντας την είσοδο τοξικών ουσιών. Στη συνέχεια, τίθεται σε λειτουργία η εσωτερική παροχή οξυγόνου, ενώ το όχημα απομακρύνεται άμεσα από την περιοχή κινδύνου.

Αντιδράσεις του κοινού: Σαν να βγήκε από την Gotham City

Οι χρήστες δεν άργησαν να συγκρίνουν το «The Beast» με τα τεχνολογικά θαύματα της φαντασίας: "Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο, είναι άρμα μεταμφιεσμένο", σχολίασε κάποιος. "Κατευθείαν από την Wayne Tech", έγραψε άλλος, αναφερόμενος στον Batman.

Και πράγματι, με όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, το «Θηρίο» φαντάζει περισσότερο ως θωρακισμένο κέντρο διοίκησης παρά ως ένα απλό μέσο μεταφοράς.

Σε έναν κόσμο όπου οι απειλές είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες, η προστασία των ηγετών απαιτεί λύσεις υψηλής τεχνολογίας και απόλυτης αξιοπιστίας. Το «The Beast» αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της τεχνολογικής υπεροχής των ΗΠΑ στον τομέα της προστασίας προσώπων υψηλού κινδύνου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ