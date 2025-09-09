Θησαυρός 1.700 ετών στην Αλβανία: Ιστορική ρωμαϊκή ανακάλυψη!

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν υπόγειο ρωμαϊκό ταφικό θάλαμο του 3ου–4ου αιώνα μ.Χ. με επιγραφή, ευρήματα πολυτελείας και ανεκτίμητη ιστορική αξία.

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στα σύνορα Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, φέρνοντας νέα δεδομένα στη μελέτη της ρωμαϊκής παρουσίας στην περιοχή. Ομάδα αρχαιολόγων του Αλβανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου αποκάλυψε έναν υπόγειο ταφικό θάλαμο που χρονολογείται στον 3ο με 4ο αιώνα μ.Χ., την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η ανασκαφή ξεκίνησε έπειτα από ειδοποίηση κατοίκων του χωριού Στρικτσάν, οι οποίοι είχαν εντοπίσει... παράξενους βράχους σε οροπέδιο κοντά στα σύνορα. Η ομάδα των αρχαιολόγων, με επικεφαλής τον Έρικσον Νίκολι, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για κατασκευή ταφικού χαρακτήρα. Ο θάλαμος, με διαστάσεις περίπου 9x6 μέτρα και ύψος 2,4 μέτρα, περιείχε δύο τάφους.

Τα ευρήματα

Η επιγραφή σε έναν από αυτούς αποκάλυψε το όνομα του νεκρού: Τζελλιάνο ή Γκαλιάνο, τυπικό ρωμαϊκό όνομα της εποχής. Η ταυτότητα του δεύτερου ατόμου παραμένει ασαφής, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα επρόκειτο για συγγενή του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατασκευή ανήκε σε άτομο υψηλής κοινωνικής τάξης. «Ανακαλύψαμε ένα κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσό νήμα, ένδειξη ότι ο νεκρός προερχόταν από εύπορη οικογένεια», δήλωσε ο Νίκολι. Η πολυτέλεια και το μέγεθος του μνημείου το διαφοροποιούν από άλλους ταφικούς θαλάμους που έχουν βρεθεί στην περιοχή.

Ανάμεσα στα ευρήματα καταγράφονται επίσης γυάλινες πλάκες και μαχαίρια, παρά το γεγονός ότι ο τάφος είχε ήδη λεηλατηθεί δύο φορές: μία στην αρχαιότητα και μία πιο πρόσφατα, όταν χρησιμοποιήθηκαν βαριά μηχανήματα για να απομακρυνθεί ένας βράχος που κάλυπτε την είσοδο. Παρά τις απώλειες, τα στοιχεία που διασώθηκαν κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά.

Ιστορική ανακάλυψη

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας χαρακτήρισε την ανακάλυψη «αναντικατάστατη για τη μελέτη της ρωμαϊκής ιστορίας στην περιοχή». Η εύρεση ενός τόσο καλοδιατηρημένου ταφικού μνημείου, που μάλιστα αποτελεί τον πρώτο ρωμαϊκό θάλαμο του είδους του στη χώρα, ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της ρωμαϊκής παρουσίας στα Βαλκάνια.

Η Αλβανία δεν είχε μέχρι σήμερα εντοπίσει ανάλογη αρχαιολογική κατασκευή που να συνδέεται άμεσα με την ανώτερη κοινωνική τάξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η νέα ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμο υλικό για τους ιστορικούς και ενισχύει τη σημασία της χώρας ως κρίσιμου κόμβου στο δίκτυο της αρχαίας Ρώμης στα Βαλκάνια.

Οι εργασίες τεκμηρίωσης συνεχίζονται, με τους αρχαιολόγους να ελπίζουν ότι η περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων θα φωτίσει όχι μόνο την ταυτότητα των νεκρών, αλλά και την καθημερινότητα των ρωμαϊκών κοινοτήτων που άκμασαν στην περιοχή πριν από 1.700 χρόνια.

