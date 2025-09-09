Η φθηνότερη χώρα στον κόσμο: Ενοίκιο με 280€ και γεύμα με 1,50€

Το Βιετνάμ ανακηρύχθηκε για 5η χρονιά η φθηνότερη χώρα στον κόσμο. Χαμηλό κόστος ζωής, ενοίκια από 280€, γεύμα 1,50€ και ασφάλεια προσελκύουν χιλιάδες ανθρώπους.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Βιετνάμ ανακηρύσσεται η φθηνότερη χώρα στον κόσμο για μόνιμη διαμονή, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της InterNations. Το αποτέλεσμα δεν εκπλήσσει όσους έχουν ταξιδέψει στη νοτιοανατολική Ασία: το χαμηλό κόστος ζωής, σε συνδυασμό με την ασφάλεια και τον εξωτικό χαρακτήρα της χώρας, προσελκύει ολοένα και περισσότερους ξένους που αναζητούν μια πιο οικονομική και άνετη καθημερινότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 89% των ανθρώπων που ζουν στο Βιετνάμ δηλώνουν ικανοποιημένοι από το κόστος ζωής, ενώ το 87% θεωρεί ότι το εισόδημά του επαρκεί για μια άνετη διαβίωση. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

ένα γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κοστίζει περίπου 1,50 ευρώ

η μηνιαία κάρτα για τις δημόσιες συγκοινωνίες μόλις 6,90 ευρώ

το μέσο ενοίκιο για ένα σπίτι υπολογίζεται λίγο πάνω από 280 ευρώ.

Η οικονομική διαβίωση δεν περιορίζεται μόνο στη στέγαση και τη διατροφή:

η βενζίνη πωλείται περίπου 0,71 ευρώ το λίτρο

μια διαδρομή με ταξί κοστίζει 0,46 ευρώ ανά χιλιόμετρο

η συνδρομή κινητής τηλεφωνίας δεν ξεπερνά τα 5 ευρώ τον μήνα

το διαδίκτυο έχει μέση τιμή γύρω στα 7,36 ευρώ.

Πέρα από τους αριθμούς, το Βιετνάμ έχει πολλά να προσφέρει. Η χώρα διαθέτει πλούσια ιστορία, ζωντανή κουλτούρα και μια γαστρονομική παράδοση που μαγνητίζει τους επισκέπτες. Από τους πάγκους του δρόμου μέχρι τα παραδοσιακά εστιατόρια, το φαγητό είναι γευστικό και απρόσμενα φθηνό. Επιπλέον, τα τοπία ποικίλλουν: τροπικές παραλίες, ορυζώνες, βουνά και πόλεις γεμάτες ζωή συνθέτουν μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή έννοια του «φθηνού προορισμού».

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η αίσθηση ασφάλειας. Το Βιετνάμ κατατάσσεται 38ο ανάμεσα σε 163 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, γεγονός που το καθιστά μια από τις πιο σταθερές επιλογές στην περιοχή. Για όσους σκέφτονται να εργαστούν ή να μετακινηθούν μόνιμα εκεί, η ισορροπία κόστους-ποιότητας ζωής, μοιάζει ιδανική.

Σύμφωνα με την κατάταξη της InterNations, οι δέκα φθηνότερες χώρες για να ζει κανείς είναι: Βιετνάμ, Κολομβία, Παναμάς, Κίνα, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μεξικό, Μαλαισία και Βραζιλία. Πρόκειται κυρίως για χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, όπου οι χαμηλές τιμές συνδυάζονται με ένα πιο χαλαρό τρόπο ζωής σε σχέση με τη Δύση.

Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο το χαμηλό κόστος μπορεί να αντισταθμίσει άλλες προκλήσεις, όπως οι διαφορετικές κουλτούρες, τα γραφειοκρατικά εμπόδια ή οι πιθανές δυσκολίες στην υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, για έναν αυξανόμενο αριθμό ομογενών, η απάντηση φαίνεται ξεκάθαρη: το Βιετνάμ προσφέρει μια σπάνια ισορροπία προσιτής διαβίωσης και ποιοτικής καθημερινότητας, που δύσκολα συναντάται αλλού.

