«Ήρωας πατέρας»: Οδηγός πετάχτηκε από το αυτοκίνητό του για να βοηθήσει αστυνομικό που πάλευε με ύποπτο

Ένας πατέρας στη Βρετανία σταμάτησε το αυτοκίνητό του και έτρεξε να βοηθήσει αστυνομικό που πάλευε με ύποπτο. Το βίντεο από dashcam έγινε viral.

Μια απλή οικογενειακή βόλτα εξελίχθηκε σε σκηνικό δράσης όταν ένας πατέρας από τη Βρετανία είδε έναν αστυνομικό να παλεύει με ύποπτο στη μέση του δρόμου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, σταμάτησε το αυτοκίνητό του, πετάχτηκε έξω και έτρεξε να βοηθήσει τον ένστολο, κερδίζοντας τον τίτλο του «ήρωα μπαμπά» στα social media.

Το περιστατικό που καταγράφηκε σε κάμερα

Η σκηνή εκτυλίχθηκε στο Torquay του Devon, με ολόκληρο το περιστατικό να καταγράφεται από dashcam. Στο βίντεο φαίνεται ο Chris Topps να σταματάει το όχημά του και να τρέχει προς έναν αστυνομικό που προσπαθούσε να ακινητοποιήσει έναν άνδρα στη μέση του δρόμου.

Με γρήγορες κινήσεις, ο πατέρας μπήκε στη «μάχη», βοηθώντας τον αστυνομικό να ρίξει τον ύποπτο στο έδαφος και να τον ελέγξει μέχρι να φτάσει ενίσχυση.

Ο πατέρας που έγινε «ήρωας»

Ο Chris Topps βρισκόταν σε οικογενειακή έξοδο όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε. Παρά το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί θα περνούσαν απλώς από δίπλα, εκείνος πήρε την απόφαση να δράσει. Η πράξη του δεν πέρασε απαρατήρητη, με τα βρετανικά ΜΜΕ να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα μπαμπά» και τα social media να γεμίζουν με θετικά σχόλια για το θάρρος του.

Το υλικό από την κάμερα του αυτοκινήτου ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες views και shares. Οι χρήστες του TikTok και του X (Twitter) μιλούν για μια σπάνια στιγμή όπου «ο σωστός άνθρωπος βρέθηκε στο σωστό μέρος τη σωστή ώρα».

Η αστυνομία για την παρέμβαση

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η αστυνομία ευχαρίστησε τον πολίτη για την αποφασιστική του παρέμβαση, τονίζοντας ότι η συμβολή του βοήθησε στην ασφαλή σύλληψη του υπόπτου. Δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής για ποιο αδίκημα καταζητούνταν ο άνδρας.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια χαλαρή βόλτα στο Devon εξελίχθηκε σε σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Το dashcam βίντεο προσθέτει στην αληθοφάνεια της στιγμής και εξηγεί γιατί το περιστατικό έγινε τόσο γρήγορα viral.

