Η στιγμή που Βρετανίδα καλλονή σε κατάσταση μέθης, επιτίθεται σε άνδρα που γιόρταζε την ανάρρωσή του από καρκίνο (vid)

Πρώην μοντέλο της Βρετανίας, σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε με σεξουαλικές διαθέσεις σε έναν άντρα, που γιόρταζε με την σύζυγό του την επέτειό τους και την ανάρρωση του από τον καρκίνο.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο της Βρετανίας, όταν το πρώην μοντέλο Samantha Williamson επιτέθηκε με... άγριες διαθέσεις σε έναν άντρα, ο οποίος γιόρταζε την 40η επέτειο του γάμου του με τη σύζυγό του και την ανάρρωσή του από καρκίνο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, με το 44χρονο μοντέλο που είχε εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Ευρώπη το 2003 να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης. Θύμα της ήταν ένας 59χρονος άντρας, ο Steven Kennedy, ο οποίος μίλησε για την περιπέτειά του στη Daily Mail.

Γιόρταζε την επέτειο του γάμου του και την ανάρρωσή του από τον καρκίνο

Ο Steven Kennedy βρισκόταν στο ξενοδοχείο μαζί με την σύζυγό του, για να γιορτάσουν την 40ή επέτειό τους και την ανάρρωση του από τον καρκίνο. Κάποια στιγμή η καλλονή πλησίασε το ζευγάρι και άρχισε να φλερτάρει έντονα και αδιάκριτα τον Kennedy. Όταν η Williamson έκανε ξεκάθαρες τις σεξουαλικές της προθέσεις εκείνος προσπάθησε να την απομακρύνει από κοντά του. Ωστόσο, η συμπεριφορά της έγινε βίαιη.

Η Williamson που είχε καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πέταξε ποτά και ένα κερί στο τραπέζι του ζευγαριού, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και φόβο. Λίγο αργότερα, ο άντρας την πλησίασε και την έσπρωξε για να την απομακρύνει από τη σύζυγό του. Έτσι, η ένταση κορυφώθηκε, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, με τους δύο πρωταγωνιστές να βρίσκονται στο έδαφος και να παλεύουν.

«Μπορώ να έχω τον άντρα σου όποτε θέλω»

Ο Kennedy διηγήθηκε στη Daily Mail. «Νομίζω ότι το ότι ανέβηκε στην αγκαλιά μου ήταν εξαρχής μια επίθεση στη γυναίκα μου – ουσιαστικά έλεγε “Μπορώ να έχω τον άντρα σου όποτε θέλω”, αλλά ίσως νόμιζε ότι θα με κολάκευε να έχω μια ξανθιά γυναίκα στην αγκαλιά μου. Δεν ήταν έτσι».

Και πρόσθεσε: «Προσπαθούσα απεγνωσμένα να σταματήσω τη γροθιά της από το να χτυπήσει το σαγόνι μου. Είχε το ένα χέρι ελεύθερο, οπότε μου έξυνε το πρόσωπο, τον λαιμό και το πίσω μέρος των αυτιών μου».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ