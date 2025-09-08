Το 60% της Γης εκτός ασφαλούς ζώνης βιόσφαιρας και επισήμως: Τι συμβαίνει με την Ελλάδα
Η πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Κλιματικών Επιπτώσεων του Πότσδαμ (PIK) και του Πανεπιστημίου BOKU της Βιέννης αποκαλύπτει ότι το 60% της γης της Γης βρίσκεται εκτός της ασφαλούς ζώνης βιόσφαιρας, με το 38% να χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι λειτουργίες του οικοσυστήματος που υποστηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη μας είναι σε επικίνδυνη πτώση.
Η μελέτη αυτή τονίζει ότι η προστασία της βιόσφαιρας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τη δράση για το κλίμα, αλλά ως μια επείγουσα μάχη για το μέλλον της ζωής στη Γη.
Η Ελλάδα, με τη μοναδική της βιοποικιλότητα και τα τοπία, αντιμετωπίζει επίσης σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, η αλόγιστη γεωργία και η τουριστική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και μείωση της βιοποικιλότητας.
Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, με αυξημένα φαινόμενα ξηρασίας, πυρκαγιών και ακραίων καιρικών φαινομένων.
Η ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ενίσχυση της αναδάσωσης και την προστασία των υδάτινων πόρων είναι επιτακτική. Η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει την προστασία της βιόσφαιρας στις πολιτικές της για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλίσει ένα υγιές περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.
Η μελέτη αυτή αποτελεί μια κλήση αφύπνισης για την Ελλάδα και τον κόσμο: η προστασία της βιόσφαιρας είναι κρίσιμη για την επιβίωση και την ευημερία του πλανήτη μας.
