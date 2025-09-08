Kινηματογραφική καταδίωξη γιου επιχειρηματία από τον Κηφισό στο Χίλτον: Χτύπησε μέχρι και αστυνομικό (vid)

Σκηνές ταινίας δράσης εκτυλίχθηκαν στην Αθήνα, όπου 20χρονος γόνος ευκατάστατης οικογένειας αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησε δίωρη καταδίωξη, από τον Κηφισό μέχρι και το ξενοδοχείο Χίλτον, που κατέληξε σε τραυματισμό αστυνομικού.

Το βράδυ της Κυριακής (7/9), αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών εντόπισαν ύποπτο όχημα στον Κηφισό και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο 20χρονος, γιος γνωστού επιχειρηματία, το αγνόησε και τράπηκε σε φυγή.

Ακολούθησε δίωρη καταδίωξη με περιπολικά και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Η ένταση κορυφώθηκε μέχρι που το πολυτελές αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στο ύψος του ξενοδοχείου Χίλτον.

Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός: Βαριές κατηγορίες για τον 20χρονο

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να αποφύγει τον έλεγχο, ο 20χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Ο νεαρός συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο δράστης είναι γιος επιχειρηματία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη δημοσιότητα και τις εξελίξεις της υπόθεσης.

