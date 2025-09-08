Kινηματογραφική καταδίωξη γιου επιχειρηματία από τον Κηφισό στο Χίλτον: Χτύπησε μέχρι και αστυνομικό (vid)
Το βράδυ της Κυριακής (7/9), αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών εντόπισαν ύποπτο όχημα στον Κηφισό και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο 20χρονος, γιος γνωστού επιχειρηματία, το αγνόησε και τράπηκε σε φυγή.
Ακολούθησε δίωρη καταδίωξη με περιπολικά και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν το όχημα. Η ένταση κορυφώθηκε μέχρι που το πολυτελές αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στο ύψος του ξενοδοχείου Χίλτον.
Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός: Βαριές κατηγορίες για τον 20χρονο
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να αποφύγει τον έλεγχο, ο 20χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε έναν αστυνομικό. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Ο νεαρός συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο δράστης είναι γιος επιχειρηματία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη δημοσιότητα και τις εξελίξεις της υπόθεσης.