Η τροχαία έγραψε τη Ματούλα Ζαμάνη για κράνος: «Να πιάνουν εμάς και να αφήνουν τα άλλα» (vid)

Η Ματούλα Ζαμάνη διηγήθηκε με καυστικό χιούμορ σε συναυλία της στη Θεσσαλονίκη πώς δέχτηκε κλήση από αστυνομικό επειδή οδηγούσε χωρίς κράνος.

Λίγο πριν εμφανιστεί στη σκηνή, η Ματούλα Ζαμάνη σταμάτησε σε έλεγχο τροχαίας στη Θεσσαλονίκη. Η τραγουδίστρια οδηγούσε τη μηχανή της χωρίς κράνος, με αποτέλεσμα να δεχθεί πρόστιμο. Με το γνώριμο χιούμορ που τη διακρίνει, περιέγραψε το περιστατικό στο κοινό.

Αναφερόμενη στον λόγο που δεν φόρεσε κράνος, είπε: «Ερχόμουν καμικάζι για να μην χαλάσει το μαλλί, είναι φυσικό κράνος, δεν το σκέφτηκα». Στη συνέχεια παρομοίασε τον αστυνομικό με χαρακτήρα του Game of Thrones, προκαλώντας έντονα γέλια κάτω απ' τη σκηνή.

Η γυναίκα του αστυνομικού ήταν... φαν

Η ιστορία πήρε απρόσμενη τροπή όταν ο αστυνομικός της αποκάλυψε πως είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια της γυναίκας του: «Του λέω "πες μου βρε αγάπη μου τι είναι γιατί πάω σε συναυλία". Μου λέει "το ξέρω, είσαι η αγαπημένη της γυναίκας μου". Και λέω "θες να γνωριστούμε;"», αφηγήθηκε γελώντας.

Παρά το χαλαρό ύφος, η καλλιτέχνιδα δεν παρέλειψε να σχολιάσει με μια δόση ενόχλησης την αυστηρότητα των ελέγχων: «Να είναι καλά τα παιδιά, να πιάνουν εμάς στον δρόμο και να αφήνουν όλα τα άλλα…». Η ατάκα της ξεσήκωσε το κοινό, το οποίο την καταχειροκρότησε.

Θεατές της συναυλίας κατέγραψαν το στιγμιότυπο και το ανέβασαν στα social media, όπου συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια.

