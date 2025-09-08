«Είμαι ο Μάνος, μάνικα»: Το πιο εθιστικό trend αυτή τη στιγμή στο TikTok (vid)
Το TikTok μας αποδεικνύει ξανά πόσο εύκολα μπορεί να «γεννήσει» trends από το πουθενά, άλλοτε ενδιαφέροντα, άλλοτε σπαστικά.
Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι ο χρήστης jimapas, που πήρε αφορμή από ένα τραπ τραγούδι με στίχους «Είμαι ο Χάρος, Χάρηκα» και με μια δόση ευρηματικότητας, θα 'λεγε κανείς, έφτιαξε τη δική του εκδοχή: «Είμαι ο Μάνος, μάνικα, φοράω κοντομάνικα». Και ακολούθησε ο χαμός...
@jimapas Είμαι ο Μήτσος, Michigan 😭 #fyp #pov #relatable ♬ original sound - jimapas
Έγινε trend σε λίγες μόνο μέρες και με παραλλαγές: «Είμαι ο Πάρης, πάπρικα»
Η ατάκα, που φαινόταν απλά αστεία, μετατράπηκε στον απόλυτο εθισμό. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, το TikTok γέμισε με εκατοντάδες βίντεο μιμήσεων. Π.χ: «Είμαι ο Λούκας, λουκάνικα», «είμαι ο Πάρης, πάπρικα» και δεκάδες άλλες παραλλαγές έκαναν την εμφάνισή τους.
Η δημιουργικότητα των χρηστών «εκτοξεύτηκε», μετατρέποντας το trend σε «πανδημία» χιούμορ. Μπορεί στην αρχή το κοινό να γέλασε με αυτή την ατάκα, αλλά η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη. Το συχνά επαναλαμβανόμενο μοτίβο έχει γίνει, για πολλούς χρήστες, «μικρός εφιάλτης». Όπως συμβαίνει με πολλά trends των social media, η υπερβολική αναπαραγωγή οδηγεί σε… κορεσμό.
@jimapas Replying to @💸 Και εγώ είμαι ο Μάκης! 😎 #fyp #pov #relatable ♬ original sound - jimapas
Για άλλη μία φορά, όμως, διακρίνεται η «δύναμη» του TikTok με τα trends και πως μια ατάκα μπορεί να γίνει μέσα σε ώρες viral και να «ενώσει» χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι: «ποιο θα είναι το επόμενο;».
@ayeniawho γελάει εδώ και ενα τέταρτο @jimapas #daima #mpesforyou #pappous #viral ♬ original sound - jimapas