Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης με 6 νεκρούς στην Ιερουσαλήμ: Εξουδετερώθηκαν οι δράστες (vid)

Σοκ προκαλεί η πολύνεκρη επίθεση σε συνοικία της Ιερουσαλήμ με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ενώ δέκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα. Αμέσως μετά, οι δράστες έπεσαν νεκροί από πυρά δυνάμεων ασφαλείας.

Το πρωί της Δευτέρας (8/9), περίπου στις 10:13, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείου στη διασταύρωση Ραμότ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η αιφνιδιαστική επίθεση προκάλεσε σοκ στην περιοχή, με δεκάδες πολίτες να τρέχουν για να σωθούν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ, Magen David Adom, τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο σημείο, μια γυναίκα υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ άλλος ένας τραυματίας έχασε τη ζωή του στο Hadassah Hospital Mount Scopus. Συνολικά, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και μία έγκυος γυναίκα.

At least six people were shot dead at Jerusalem's Ramot Junction on Monday, Israeli police and emergency services said.



What You Need to Know is now streaming exclusively on @DisneyPlus. Stream now: https://t.co/PdBZYFuTVi pic.twitter.com/7QNrYvSDku — ABC News (@ABC) September 8, 2025

Οι δράστες εξουδετερώθηκαν απ' την αστυνομία: Σοκ προκαλούν τα βίντεο

Η Αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δύο δράστες άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον πολιτών, ενώ ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης αντέδρασαν άμεσα, πυροβολώντας τους και εξουδετερώνοντάς τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες απ' τα τοπικά μέσα, οι δράστες ήταν Παλαιστίνιοι από τη Δυτική Όχθη.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι από τη στάση λεωφορείου, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, άνθρωποι φαίνονται να πέφτουν στο έδαφος από τα πυρά.

A tragic morning in Jerusalem: two terrorists boarded a bus on route 62 and opened fire on passengers and bystanders. Many were murdered and others severely injured.



Our hearts are with the families who are mourning their loved ones on this terrible day.



The people of Israel… pic.twitter.com/H3KskWXH5k September 8, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρέθηκε στο σημείο και δήλωσε: «Το Ισραήλ πολεμά σε πολλά μέτωπα και τέτοιες επιθέσεις το κάνουν πιο αποφασισμένο». Παράλληλα, ο στρατός ανέπτυξε δυνάμεις στην Ιερουσαλήμ και σε περιοχές γύρω από τη Ραμάλα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων ενάντια στην τρομοκρατία.

