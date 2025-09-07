Αν τρως πρωινό αργά, οι γιατροί προειδοποιούν: Μπορεί να είναι σημάδι κινδύνου για την υγεία σου

Νέα έρευνα δείχνει ότι η καθυστέρηση στο πρώτο γεύμα της ημέρας συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας και μειωμένο προσδόκιμο ζωής. Γιατί το πρωινό είναι πιο σημαντικό απ’ όσο νομίζαμε.

Το πρωινό χαρακτηρίζεται συχνά ως «το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας». Και όπως φαίνεται, η επιστήμη έρχεται να το επιβεβαιώσει ξανά – αυτή τη φορά με ανησυχητικά ευρήματα για όσους συνηθίζουν να το παραλείπουν ή να το καθυστερούν.

Γιατί το πρωινό είναι τόσο σημαντικό

Το πρωινό «σπάει» τη νηστεία της νύχτας και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό. Προσφέρει ενέργεια και συγκέντρωση, ειδικά σε όσους εργάζονται ή έχουν απαιτητικές δραστηριότητες το πρωί. Όταν όμως μεγαλώνουμε ή αποσυρόμαστε από την εργασία, πολλοί τείνουν να καθυστερούν το πρώτο τους γεύμα.

Η νέα έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Επιστήμονες από το Mass General Brigham μελέτησαν σχεδόν 3.000 άτομα ηλικίας 42 έως 94 ετών, σε βάθος 20 ετών. Ανακάλυψαν ότι όσο περνούν τα χρόνια, οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε πρωινό και βραδινό πιο αργά.

Το ανησυχητικό όμως είναι πως όσοι ανέβαλαν το πρωινό για αργότερα μέσα στην ημέρα, εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Με απλά λόγια, η ώρα που επιλέγεις να φας το πρώτο σου γεύμα μπορεί να αποκαλύπτει την κατάσταση της υγείας σου.

Τι σημαίνει αυτό για την υγεία

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το να καθυστερείς το πρωινό μπορεί να μην είναι απλά μια κακή συνήθεια, αλλά να υποδηλώνει βαθύτερα προβλήματα υγείας – σωματικά ή ψυχολογικά. Γι’ αυτό και προτείνουν στους γιατρούς να παρακολουθούν τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων ως πιθανό προειδοποιητικό σημάδι.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Hassan Dashti, τόνισε ότι το πότε τρώμε είναι εξίσου σημαντικό με το τι τρώμε, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες: «Η ώρα του πρωινού μπορεί να λειτουργήσει ως εύκολος δείκτης για την υγεία και τη μακροζωία».

Η γνωστή φράση «το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας» αποκτά πλέον και επιστημονική βάση. Ειδικά για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, το να τρώνε πρωινό νωρίς δεν είναι μόνο θέμα ενέργειας – μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.