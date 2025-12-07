Eπιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα περιστέρια ανιχνεύουν το μαγνητικό πεδίο της Γης μέσω αισθητήρων, εξηγώντας την εξαιρετική ικανότητα πλοήγησης σε μεγάλες αποστάσεις.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι τα περιστέρια μπορούν να ανιχνεύουν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της Γης μέσω ειδικών αισθητήρων στο εσωτερικό τους αυτί, εξηγώντας την εξαιρετική τους ικανότητα πλοήγησης σε μεγάλες αποστάσεις.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η μαγνητική αίσθηση των περιστεριών εντοπίζεται στο ράμφος ή στα μάτια τους. Η νέα έρευνα από Ευρωπαίους νευροεπιστήμονες στρέφει την προσοχή στο εσωτερικό αυτί των πουλιών, το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνει εξαιρετικά ευαίσθητους ηλεκτρικούς αισθητήρες.

Η μελέτη και τα ευρήματα

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν προηγμένη χαρτογράφηση του εγκεφάλου των περιστεριών και ανέλυσαν τα κύτταρα του εσωτερικού αυτιού τους υπό την επίδραση μαγνητικών πεδίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα περιστέρια διαθέτουν έναν «σκοτεινό» μηχανισμό πλοήγησης, ο οποίος λειτουργεί ως έμφυτη πυξίδα.

Ο καθηγητής David Keays, του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians στο Μόναχο, δήλωσε: «Τα δεδομένα μας υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «σκοτεινής πυξίδας» στο εσωτερικό αυτί. Πιθανώς, η μαγνητική υποδοχή έχει εξελιχθεί ανεξάρτητα σε διάφορους οργανισμούς. Υπάρχουν ακόμη πολλά να ανακαλυφθούν».

Ιστορική αναδρομή της θεωρίας

Η ιδέα ότι τα περιστέρια διαθέτουν μαγνητικούς αισθητήρες στο αυτί δεν είναι εντελώς νέα. Ο Γάλλος φυσιοδίφης Camille Viguier είχε ήδη υποθέσει στα τέλη του 19ου αιώνα ότι τα πουλιά διαθέτουν τέτοιες ικανότητες, αλλά οι θεωρίες του παρέμειναν άγνωστες για περισσότερο από έναν αιώνα. Η σύγχρονη νευροεπιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει και επεκτείνει αυτές τις υποθέσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ