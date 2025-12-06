Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

Ένας 50χρονος ξυλουργός από τη Νέα Υόρκη αγόρασε ένα φθηνό κομμάτι γης και, με μια απλή ιδέα κατάφερε να χτίσει μια επιχείρηση εκατομμυρίων.

Η ανάγκη να εξασφαλίσει ένα σίγουρο μέλλον για τα παιδιά του ήταν το κίνητρο που έσπρωξε τον 50χρονο ξυλουργό, Κρις Μπρούμφιλντ, να αλλάξει πορεία στη ζωή του. Μετά από δεκαετίες στη δουλειά, συνειδητοποίησε ότι οι δεξιότητες του επαγγέλματός του δύσκολα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην επόμενη γενιά. «Έπρεπε να φτιάξω κάτι που θα τους έδινε ένα πραγματικό ξεκίνημα στη ζωή», είπε στο CNBC Make It.

Έτσι, το 2015, μαζί με τη σύζυγό του, αγόρασαν ένα μικρό κομμάτι γης έναντι 27.000 δολαρίων στο Ρέμσεν της Νέας Υόρκης - μια περιοχή κοντά στον τόπο όπου ο ίδιος μεγάλωσε. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξίδευε εκεί για να χτίσει μόνος του μια ξύλινη καλύβα, ένα έργο που του πήρε σχεδόν τρία χρόνια και συνολικό κόστος περίπου 90.000 δολάρια.

Από την πρώτη στιγμή είχε στο μυαλό του τον στόχο: μια καλύβα που θα νοικιαζόταν μέσω Airbnb. «Το οικόπεδο είχε τεράστιες δυνατότητες: κοντά στη λίμνη, μέσα στο δάσος, με λόφους παντού», περιγράφει. Όταν η κατασκευή ολοκληρώθηκε, η πρώτη τιμή ενοικίασης ήταν μόλις 60 δολάρια τη βραδιά. Σήμερα, η δυναμική τιμολόγηση ανεβάζει το κόστος διαμονής από 380 έως και 700 δολάρια, ανάλογα με την περίοδο.

Τα έσοδα αυξάνονταν χρόνο με τον χρόνο. Το 2024 η συγκεκριμένη καλύβα απέφερε 119.337 δολάρια, ενώ για το 2025 οι προβλέψεις ανεβάζουν το ποσό στα 143.504 δολάρια. Η επιτυχία αυτή τον ώθησε να συνεχίσει: κατασκεύασε επιπλέον καλύβες, ακόμη και ένα εντυπωσιακό δεντρόσπιτο, με το σύνολο των εσόδων του 2024 να φτάνει τις 151.966 δολάρια.

Από το 2018, όταν μπήκε στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης το πρώτο του κατάλυμα, η επιχείρησή του -που σήμερα φέρει το όνομα Evergreen Cabins- έχει αποφέρει πάνω από 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μπρούμφιλντ πλέον θεωρεί ότι δημιούργησε μια κληρονομιά που μπορούν να συνεχίσουν τα παιδιά του, χάρη σε μια ιδέα που ξεκίνησε απλά και εξελίχθηκε σε μια εξαιρετικά προσοδοφόρα οικογενειακή δραστηριότητα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ