Ο Τραμπ έπιασε απροετοίμαστο τον Ζάκερμπεργκ και εκείνος απολογήθηκε: «Δεν ήξερα τι να απαντήσω» (vid)

Σε δείπνο στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους εκπροσώπους της τεχνολογίας, ο Ζάκερμπεργκ πιάστηκε σε μικρόφωνο να παραδέχεται στον Τραμπ ότι δεν ήξερε πώς να απαντήσει σε ερώτησή του.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τον ρώτησε δημόσια πόσα σχεδίαζε να επενδύσει στη χώρα.

«Ωχ, ε, νομίζω ότι θα είναι πιθανότατα κάτι σαν… δεν ξέρω, τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια μέχρι το 2028, στις ΗΠΑ, ναι», απάντησε τελικά με την αμηχανία να να είναι εμφανώς διακριτή στον τρόπο που το είπε. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι πρόκειται για πολλά χρήματα και εκείνος παραδέχτηκε: «Ναι, όχι, είναι σημαντικό», επίσης αμήχανα.

Ο Ζάκερμπεργκ πιάστηκε να απολογείται στον Τραμπ: «Δεν ήμουν σίγουρος τι νούμερο θέλατε να πω»

Λίγο αργότερα, ακούστηκε να απολογείται στον πρόεδρο, παραδεχόμενος ότι δεν ήταν έτοιμος για την ερώτηση. Ο πρόεδρος γέλασε και είπε στη σύζυγό του, που καθόταν δίπλα του, ότι ο Ζάκερμπεργκ δεν ήταν προετοιμασμένος.

«Δεν ήμουν σίγουρος ποιο νούμερο θέλατε να πω», ακούστηκε να παραδέχεται.

Ακολούθησαν και άλλα αμήχανα στιγμιότυπα

Σε μια άλλη στιγμή, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «δεν πρόσεχε» όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για τη νομοθεσία περί ελευθερίας του λόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας ότι αυτό ήταν «η αρχή της πολιτικής του καριέρας», κάτι που ο CEO αρνήθηκε γελώντας.

Ο πρόεδρος απηύθυνε το ίδιο ερώτημα και σε άλλους ισχυρούς παράγοντες της τεχνολογίας. Ένας από αυτούς απάντησε ότι η εταιρεία του θα επενδύσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι η δική του εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω που δημιουργήσατε το κλίμα ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες και να έχουμε εδώ βασική παραγωγή», είπε ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους. «Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για την ηγεσία σας και την έμφαση στην καινοτομία», πρόσθεσε.

Δείπνο υψηλού κύρους στον Λευκό Οίκο

Η εκδήλωση συγκέντρωσε 13 δισεκατομμυριούχους και τους σημαντικότερους παράγοντες της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και ανθρώπων που στο παρελθόν είχαν ασκήσει σκληρή κριτική στον πρόεδρο.

Ορισμένοι εξ αυτών, μάλιστα, δεν δίστασαν να εκφράσουν ανοιχτά την ευγνωμοσύνη τους, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο «φιλοεπιχειρηματία» και «φιλοκαινοτόμο», ενώ ένας εξ αυτών πρόσθεσε: «Χωρίς τη δική του κυβέρνηση, οι ΗΠΑ δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ηγούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα».

