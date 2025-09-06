Σμήνος μελισσών «πάγωσε» αγώνα ποδοσφαίρου στην Τανζανία: Παίκτες, διαιτητές και κάμεραμαν ξάπλωσαν στο χορτάρι (vid)

Απρόσμενες εικόνες εκτυλίχθηκαν σε φιλικό αγώνα στην Τανζανία, όταν σμήνος μελισσών εισέβαλε στο γήπεδο, αναγκάζοντας ποδοσφαιριστές, διαιτητές και τεχνικούς να σωριαστούν στο έδαφος για να προστατευθούν.

Παίκτες, διαιτητές, ballboys, ακόμη και ένας κάμεραμαν ξάπλωσαν στο έδαφος για να προφυλαχθούν από αγριεμένο σμήνος μελισσών που έκανε «ντου» σε ποδοσφαιρικό φιλικό στην Τανζανία.

Η City FC Abuja αντιμετώπιζε την JKU FC στο Μπαμπάτι της Τανζανίας σε ένα τουρνουά προετοιμασίας. Ενώ το σκορ ήταν στο 1-1 στο 78ο λεπτό, το παιχνίδι διακόπηκε για έναν παράξενο λόγο.

Άπαντες ξάπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο: Οι θεωρίες για την «εισβολή» των μελισσών

Η εισβολή του σμήνους των μελισσών ανάγκασε τους πάντες να ξαπλώσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμη και ο καμεραμάν «σωριάστηκε» για να προστατευθεί. Οι αναπληρωματικοί κρύφτηκαν κάτω από τον πάγκο των αποδυτηρίων, ωστόσο οι θεατές παρέμειναν ακίνητοι στις θέσεις τους.

A Tanzanian football match was halted as a swarm of bees passed by, forcing players, the technical area, camera crew, and match officials to lie flat on the ground to avoid stings 😳 (via @azamtvtz) pic.twitter.com/JwLfBN0TKC September 4, 2025

Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την αιφνίδια άφιξη των μελισσών. Κάποιοι υπέθεσαν ότι φταίει ο περίεργος καιρός την εβδομάδα πριν από τον αγώνα. Άλλοι θεώρησαν ότι οι «δονήσεις» και η φασαρία από το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να συνέβαλαν.

Κανένα τσίμπημα, κανένας τραυματίας και το γκολ-κεντρί στο τέλος

Ευτυχώς, οι αναφορές αναφέρουν ότι κανείς δεν τσιμπήθηκε κατά την εισβολή. Αντίθετα, η City FC Abuja χτύπησε με το δικό της «κεντρί» στο τέλος, σημειώνοντας το γκολ στο 90'+ για να πάρει τη νίκη.

Οι φίλαθλοι κατέκλυσαν τα social media με την έκπληκτη αντίδρασή τους στην απίθανη διακοπή. Κάποιος έγραψε: «Η φύση δεν νοιάζεται για το ποδοσφαιρικό σου πρόγραμμα. Έξυπνη κίνηση να ξαπλώσουν όμως, ελπίζω να μην τραυματίστηκε κανείς», ενώ ένας άλλος είπε: «Απλά wow», εντυπωσιασμένος απ' τα πλάνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ