Το μυστικό επιτυχίας των δισεκατομμυριούχων: Γιατί ο Μασκ και ο Ζάκερμπεργκ ξοδεύουν 5.000 λίρες εκεί (vid)

Ο ύπνος έχει γίνει η νέα εμμονή της Silicon Valley. Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Έλον Μασκ και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ επενδύουν σε «έξυπνα» στρώματα αξίας άνω των 5.000 λιρών και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας τους.

Δεν πρόκειται για ρομπότ ούτε για τεχνητή νοημοσύνη. Το «θαυματουργό» gadget που έχουν υιοθετήσει οι μεγιστάνες της τεχνολογίας, όπως ο Έλον Μασκ κι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι ένα στρώμα από την εταιρεία Eight Sleep, το οποίο υπόσχεται έως και 25% περισσότερη βαθιά ανάπαυση.

Το Pod της Eight Sleep δεν είναι απλό στρώμα αλλά ένα ολόκληρο σύστημα. Διαθέτει κάλυμμα με αισθητήρες, ειδική βάση και ένα «hub» που ρυθμίζει θερμοκρασία και θέση σώματος. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθεί τον ύπνο και τον βελτιστοποιεί αυτόματα.

Το στρώμα ζεσταίνει ή δροσίζει τον χρήστη μέσω αντλίας νερού, καταγράφει συνήθειες ύπνου και ακόμη «ξυπνά» απαλά με δονήσεις ή θερμικά σήματα. Με την εφαρμογή Autopilot, μπορεί να σηκώνει ή να χαμηλώνει τη βάση για να μειώσει το ροχαλητό έως και 45%.

Το κόστος του υπερπολυτελούς στρώματος

Αυτό το υπερ-στρώμα βέβαια δεν είναι κάτι το φθηνό. Η κορυφαία έκδοσή του ξεκινά από 5.137 λίρες (περίπου 6.000 ευρώ), ενώ μια πλήρης εμπειρία με κάλυμμα, βάση και «έξυπνη» κουβέρτα φτάνει σχεδόν τις 6.000 λίρες. Επιπλέον, απαιτείται ετήσια συνδρομή στην εφαρμογή, που κοστίζει από 199 έως 399 λίρες.

Από τον Ζάκερμπεργκ μέχρι και τον Μασκ: Αδιανόητη εμπορική επιτυχία της εταιρείας

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αποκάλυψε ότι χάρη στο στρώμα κοιμάται σταθερά 8 ώρες, ενώ ο Έλον Μασκ το χαρακτήρισε απλά «καλό». Ο βιοhacker Μπράιαν Τζόνσον συγκαταλέγεται επίσης στους φανατικούς υποστηρικτές.

Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. δολαρίων και εκτιμάται κοντά στο 1 δισ. δολάρια. Από το 2019, οι πωλήσεις του Pod έχουν αποφέρει πάνω από 500 εκατ. δολάρια.

Παρά το υψηλό κόστος, η Eight Sleep σχεδιάζει να απευθυνθεί και σε ένα ευρύτερο κοινό. Η συνιδρύτρια Αλεξάντρα Ζαταράιν ανέφερε ότι το Pod θα μπορούσε να αποκτήσει ιατρική πιστοποίηση για την αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας ή των εξάψεων στην εμμηνόπαυση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ