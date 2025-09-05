«Καλός Ποιμένας»: Η φωτογραφία με το πρόβατο στην Πάτρα ανάμεσα στις πιο εμβληματικές του 2025 για το BBC (vid)

Το BBC ξεχώρισε τη συγκλονιστική φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη για το Associated Press, όπου ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα διασώζει ένα πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα, ως μία από τις πιο εμβληματικές του 2025.

Το BBC συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του Έλληνα φωτορεπόρτερ Θανάση Σταυράκη στις πιο εμβληματικές για το 2025. Σε αυτήν, ο νεαρός Ολσιέν Μουτσομπέγκα πάνω στη μηχανή του κρατά αγκαλιά ένα πρόβατο, προσπαθώντας να το απομακρύνει από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την Αχαΐα.

Το βρετανικό μέσο περιγράφει το στιγμιότυπο με φόντο τον πυκνό καπνό που υψώνεται από τις φωτιές στην Πάτρα. Σημειώνει ότι η χειρονομία του άνδρα θυμίζει τις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες του 2ου και 3ου αιώνα, όπου ο Χριστός μεταφέρει ένα ευάλωτο ζώο. Όπως γράφει, το μοτίβο αυτό ενισχύει τη διαχρονική μυθική φύση του ηρωισμού.

Ο άνθρωπος πίσω από τη φωτογραφία: Στις καλύτερες εικόνες του 2025

Η φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη βρίσκεται ανάμεσα σε 12 εικόνες που ξεχώρισε το BBC για το 2025. Ανάμεσα στις υπόλοιπες περιλαμβάνονται η εικόνα ενός υποσιτισμένου παιδιού στη Λωρίδα της Γάζας, ο τάφος του Πάπα Φραγκίσκου και το πολύχρωμο καρναβάλι της Βενετίας.

Ο 33χρονος Ολσιέν Μουτσομπέγκα είναι ο άνθρωπος που εικονίζεται στη φωτογραφία. Δεν έσωσε μόνο το πρόβατο, αλλά και άλλα ζώα την ίδια ημέρα. Ο ίδιος ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία τριών ετών από το Τεπελένι της Αλβανίας.

Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μητέρα του νοικοκυρά. Έχει εργαστεί ως ελαιοχρωματιστής, διανομέας και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο. Είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα Μαρία – Ελένη και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

