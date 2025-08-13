Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια στους πυρόπληκτους: Ποια είναι τα κριτήρια

Ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές φέρνει η νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους ανακοινώθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα αυτό το μέτρο αφορά περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα.

Εκτός από τους πυρόπληκτους το μέτρο αφορά και τους σεισμόπληκτους στην περιοχή της βόρειας Εύβοιας η οποία είχε πληγεί από σεισμό (19 Μαΐου 2025) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ρύθμιση, που βασίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του Ν. 5219/2025, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες.

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή

Για να μπορέσει ένας ιδιοκτήτης να ενταχθεί στο μέτρο της τριετούς απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση των κτιρίων και των οικοπέδων, πρέπει να υπάρχει επίσημο έγγραφο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου, Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ), το οποίο να πιστοποιεί ότι το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπο, ολοσχερώς κατεστραμμένο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση. Για τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ), βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛΓΑ. Επιπλέον, προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι ο ιδιοκτήτης να κατείχε την κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής.

Η αίτηση για την απαλλαγή υποβάλλεται μία φορά στη Φορολογική Διοίκηση για το πρώτο έτος και, εφόσον εγκριθεί, η απαλλαγή καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα χρόνια.

