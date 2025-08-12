Μεγάλη η φωτιά στην Αχαΐα: Καίγονται σπίτια και επιχειρήσεις (vid)

Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αχαΐα με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να δίνουν τεράστια μάχη για να την σβήσουν.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Δυτική Αχαΐα με τους κατοίκους της περιοχής να αφήνουν τα σπίτια τους μιας και η πυρκαγιά είναι εκτός ελέγχου. Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης κινούμενη σε δύο μέτωπα: προς την περιοχή της Κάτω Αχαΐας και προς την Πάτρα.

Λόγω της επέκτασης της φωτιάς, έχουν εκκενωθεί δεκάδες οικισμοί. Οι αρχές προχωρούν σε απεγκλωβισμούς, ενώ ήδη υπάρχουν τραυματίες: ένας με εγκαύματα και δύο με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Καταστροφές σε επιχειρήσεις και στάβλους

Οι ισχυροί άνεμοι οδηγούν τις φλόγες έως την Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, όπου έχουν προκληθεί ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Επίσης, στάβλοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σπίτια απειλούνται άμεσα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παρέχεται υποστήριξη από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Μηνύματα του 112: Οδηγίες για εκκενώσεις

Οι κάτοικοι σε περιοχές όπως Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα και Κάτω Μαζαράκι λαμβάνουν επείγοντα μηνύματα από το 112 για άμεση απομάκρυνση, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως, με τα οχήματα να διοχετεύονται σε παράπλευρες οδούς για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

