Πορτογαλία: Τουρίστες νοίκιασαν σπίτι με «θέα στη θάλασσα» και βρήκαν… εργοτάξιο (vid)

Τουρίστες στην Πορτογαλία νοίκιασαν σπίτι με υποσχόμενη θέα στη θάλασσα, αλλά αντίκρισαν εργοτάξιο με μηχανήματα.

Τουρίστες στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας πίστεψαν ότι θα απολαύσουν τη θέα της θάλασσας από το ενοικιαζόμενο σπίτι τους. Όμως, αντί για γαλάζιο ορίζοντα, βρέθηκαν μπροστά σε εργοτάξιο με τρακτέρ και μηχανήματα.

Η ενοικίαση ενός σπιτιού με «θέα στη θάλασσα» μετατράπηκε σε απρόσμενη απογοήτευση. Μόλις οι τουρίστες σήκωσαν τα πατζούρια, αντίκρισαν ένα εργοτάξιο σε πλήρη λειτουργία, γεμάτο με βαριά μηχανήματα και θόρυβο.

Η χιουμοριστική τους αντίδραση: «Μας κορόιδεψαν»

Παρά την απογοήτευσή τους, αντέδρασαν με χιούμορ. Η Τζοσελίν ανέβασε βίντεο στο TikTok, γελώντας και γράφοντας: «Μας κορόιδεψαν». Το βίντεο έγινε viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν την ανάρτηση, με αρκετούς να μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες και άλλους να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με αστεία σχόλια. «Τι φταίνε αυτοί αν η θάλασσα στέρεψε!», έγραψε ένας από τους σχολιαστές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ