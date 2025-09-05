Οι επιστήμονες δημοσίευσαν την πιο καθαρή εικόνα του μυστηριώδους διαστρικού αντικειμένου που πλησιάζει τον Ήλιο (vid)

Το διαστρικό αντικείμενο 3I/ATLAS, που ταξιδεύει με 221.000 χλμ./ώρα στο ηλιακό μας σύστημα, φωτογραφήθηκε από το Αστεροσκοπείο Gemini South. Οι νέες εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για κομήτη και όχι εξωγήινο σκάφος.

«Επισκέπτης» από άλλο ηλιακό σύστημα, ο κομήτης 3I/ATLAS, πλησιάζει τον Ήλιο με 221.000 χλμ./ώρα. Οι πιο καθαρές και έγχρωμες εικόνες του μέχρι σήμερα καταγράφηκαν στις 27 Αυγούστου, όταν βρισκόταν σε απόσταση 380 εκατ. χιλιομέτρων από τη Γη.

Οι λήψεις αποκάλυψαν έναν παγωμένο πυρήνα, περιβαλλόμενο από κώμα αερίων και σκόνης, καθώς και μία μακριά ουρά που εκτείνεται αντίθετα από τον Ήλιο. Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι τυπικά κομήτη, και όχι τεχνητού αντικειμένου.

Αύξηση κομητικής δραστηριότητας

Σύμφωνα με τον αστρονόμο Dr. Μαρκ Νόρις, οι νέες εικόνες δείχνουν ότι ο 3I/ATLAS έγινε πιο ενεργός όσο πλησιάζει τον Ήλιο, με την ηλιακή θερμότητα να ενισχύει την εκπομπή αερίων και σκόνης. Η ουρά και το κώμα του εμφανίζονται πλέον πιο εκτεταμένα και φωτεινά.

Η ανάλυση του φάσματος αποκάλυψε ότι ο 3I/ATLAS περιέχει πάγο CO2 σε υψηλή αναλογία και λιγότερο νερό σε σχέση με τους κομήτες του δικού μας συστήματος. Όπως εξήγησε ο Dr. Matthew Genge, αυτό δείχνει πως σχηματίστηκε πιο μακριά από το μητρικό του άστρο.

Μηνύματα από άλλα αστρικά συστήματα

Ο ερευνητής Μπράις Μπόλιν χαρακτήρισε τον κομήτη «αγγελιοφόρο από ένα άλλο αστρικό σύστημα». Η μελέτη της σύνθεσής του βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς σχηματίζονται πλανητικά συστήματα γύρω από μακρινά άστρα.

Παρά τις θεωρίες που είχε προτείνει ο καθηγητής Άβι Λόεμπ ότι ο 3I/ATLAS ίσως ήταν τεχνητό διαστημόπλοιο, οι νέες εικόνες αποδεικνύουν ότι είναι ένα φυσικό αντικείμενο – κομήτης ή σπάνιος παγωμένος αστεροειδής: «Τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια σίγουρα δεν είναι υπεύθυνα», σχολίασε με χιούμορ ο Dr. Genge.

