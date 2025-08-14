Φωτιά στην Πάτρα: Στα δικαστήρια ο 19χρονος και ο 17χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό (vid)

Στα δικαστήρια μεταφέρθηκαν ο 19χρονος και ο 17χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της μεγάλης φωτιάς στην Πάτρα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8), ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμούς στην περιοχή των Συχαινών οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Πάτρας για να απολογηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λίγο αργότερα, αναμένεται να παρουσιαστεί και ο τρίτος κατηγορούμενος, 25 ετών, για την φωτιά που προκλήθηκε στην περιοχή του Γηροκομείου.

Τι κατέθεσε ο 19χρονος

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ΕΡΤ, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν με τον 27χρονο φίλο του σε μηχανάκι το οποίο ήταν στο όνομα της μητέρας του. Εκείνος κατέβηκε από το μηχανάκι και έβαλε την φωτιά η οποία όπως αποκάλυψε ο ίδιος λαμπάδιασε αμέσως. Συνάντησαν μάλιστα και κάποιους κατοίκους οι οποίοι τους ρώτησαν τι δουλειά είχαν εκεί και αργότερα κρύφτηκαν στο σπίτι.

Οι Αρχές διαθέτουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τα δύο άτομα, με τον έναν να κρατά σακίδιο πλάτης. Στο σακίδιο εντοπίστηκαν σπίρτα και αναπτήρας, ενώ πολίτης παρέδωσε στις Αρχές μπουκάλι με βενζίνη από το σημείο.

Ο 27χρονος φίλος του ωστόσο αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή του στον εμπρησμό, όπως και ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε στο σημείο του Γηροκομείου. Οι έρευνες συνεχίζονται, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ