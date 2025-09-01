Το «έθιμο» συνεχίζεται στη Σκιάθο: Τουρμπίνα αεροπλάνου σκορπάει στη θάλασσα βαλίτσες και τουρίστες (vid)

Στη Σκιάθο συνεχίζεται το ιδιότυπο τουριστικό «έθιμο» με τους επισκέπτες να στέκονται δίπλα στο αεροδρόμιο για να παρακολουθήσουν απογειώσεις. Το εντυπωσιακό θέαμα όμως έκρυβε απρόοπτα, με βαλίτσες να πετούν στη θάλασσα.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, το ιδιαίτερο «φαινόμενο» στη Σκιάθο συγκεντρώνει τουρίστες που σπεύδουν στην παραλία δίπλα στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία των απογειώσεων και προσγειώσεων.

Το θέαμα είναι θεαματικό, αλλά εξίσου επικίνδυνο, καθώς η ισχύς των κινητήρων δημιουργεί ακραίες συνθήκες και έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα κατά καιρούς.

Βαλίτσες στη θάλασσα από τις τουρμπίνες της Ryanair

Όπως κατέγραψε βίντεο που δημοσίευσε η New York Post, η δύναμη από τις τουρμπίνες αεροπλάνου της Ryanair εκτόξευσε τις αποσκευές μιας ομάδας τουριστών κατευθείαν στη θάλασσα. Στις εικόνες φαίνεται ο κόσμος να προσπαθεί να κρατηθεί από όπου μπορεί για να μην παρασυρθεί, ενώ ένας άνδρας τρέχει μέσα στο νερό για να σώσει τη βαλίτσα του.

Τα αεροπλάνα στη Σκιάθο περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από την παραλία «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, πριν αγγίξουν τον διάδρομο προσγείωσης. Αυτό καθιστά το σημείο «δόλωμα» για θεαματικά βίντεο και φωτογραφίες, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον καθιερωμένη εμπειρία για τους επισκέπτες του νησιού.

Παράλληλα όμως, οι εικόνες αυτές αναδεικνύουν και τους σοβαρούς κινδύνους που παραμονεύουν. Η πρωτόγνωρη εμπειρία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε απειλή για την ασφάλεια, καθώς η δύναμη των κινητήρων είναι ικανή να παρασύρει ακόμα και ανθρώπους, πόσο μάλλον αντικείμενα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ