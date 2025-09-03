Τουρίστρια ξεμπρόστιασε οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για κούρσα από αεροδρόμιο σε Μαρίνα Ζέας (vid)

Σάλος έχει ξεσπάσει με το βίντεο στο οποίο μια τουρίστρια από την Βραζιλία που βρέθηκε στην Ελλάδα, καταγγέλει ότι οδηγός ταξί της ζήτησε παραπάνω από το διπλάσιο σε σχέση με το συνφωνηθέν ποσό.

Μια τουρίστρια από την Βραζιλία που βρέθηκε στη χώρα μας, ξεμπρόστιασε στο TikTok έναν οδηγό ταξί που της ζήτησε 130 ευρώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο-Μαρίνα Ζέας.

Όπως αναφέρει στο βίντεο η γυναίκα, η συμφωνία τους ήταν 60 ευρώ, ενώ στην αρχή ο οδηγός της είχε ζητήσει 80 ευρώ. Παρά την συμφωνία τους, μόλις έφτασαν στον προορισμό, ο οδηγός ταξί της ζήτησε τελικά 130 ευρώ.

Η τουρίστρια όπως ήταν λογικό αντέδρασε και κατέγραψε την πινακίδα του οχήματος, ενώ του είπε πως αν θέλει, μπορεί να καλέσει και την αστυνομία.

Viral το βίντεο: «Από 60 ευρώ ο κύριος ζήτησε 130»

Στο βίντεο η γυναίκα ακούγεται να λέει: «Πήραμε ταξί από το αεροδρόμιο. Η Λορέιν ήθελε να πληρώσει 60 ευρώ και ο κύριος ζήτησε τόσα. Τώρα θέλει 130 ευρώ, το συνειδητοποιείς αυτό; Είπε 80 ευρώ και εμείς θέλαμε να πληρώσουμε 60 ευρώ. Παίρνω και την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου γιατί αν θα καλέσεις την αστυνομία, μπορείς να την καλέσεις!».

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά.

