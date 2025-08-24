Ο Έλον Μασκ θα το δοκιμάσει ξανά: Θα εκτοξεύσει τον μεγαλύτερο πύραυλο που έφτιαξε η ανθρωπότητα (vid)

Η SpaceX προετοιμάζεται για ακόμη μία κρίσιμη εκτόξευση του Starship, του ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ, SpaceX ανακοίνωσε ότι ο νέος πύραυλος Starship θα επιχειρήσει εκτόξευση την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 7:30 μ.μ. ώρα Κεντρικής ΗΠΑ (3:30 π.μ. της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας).

Η πτήση, διάρκειας περίπου μίας ώρας, θα πραγματοποιηθεί από το Τέξας και στοχεύει να ολοκληρώσει αποστολές που απέτυχαν στις προηγούμενες δοκιμές, όπως η επανεκκίνηση κινητήρων στο Διάστημα και η απελευθέρωση προσομοιωτών δορυφόρων Starlink.

Αποτυχίες και αντιδράσεις και η επένδυση της NASA

Από τις αρχές του 2025, το Starship έχει υποστεί σοβαρές αστοχίες. Δύο φορές εξερράγη πάνω από τη Φλόριντα με συντρίμμια να καταλήγουν σε νησιά της Καραϊβικής, ενώ τον Μάιο συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό.

Τον Ιούνιο, ακόμη ένας πύραυλος καταστράφηκε στην εξέδρα δοκιμών. Τα περιστατικά αυτά προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις, με το Μεξικό να απειλεί με νομικά μέτρα και τη Βρετανία να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για προστασία υπερπόντιων εδαφών.

Παρά τα προβλήματα, η Ουάσινγκτον στηρίζει το πρόγραμμα. Η NASA έχει επενδύσει 2,9 δισ. δολάρια για την επόμενη σεληνιακή αποστολή, ενώ ο Μασκ σχεδιάζει μη επανδρωμένη πτήση στον Άρη το 2026. Η επιτυχία του Starship θα δώσει στις ΗΠΑ πλεονέκτημα στον αυξανόμενο διαστημικό ανταγωνισμό με την Κίνα.

Τεχνικές προκλήσεις και κίνδυνοι

Η SpaceX υποστηρίζει ότι έχει διορθώσει προβλήματα στο σύστημα καυσίμων που οδήγησαν σε προηγούμενη έκρηξη. Ωστόσο, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η τακτική του «δοκιμάζουμε συνεχώς, ακόμη κι αν αποτυγχάνουμε» ενέχει κινδύνους.

Ο πρώην αστροναύτης Γκάρετ Ράισμαν υπογραμμίζει: «Η τελική έκβαση είναι απρόβλεπτη. Είτε θα αλλάξει το μέλλον της διαστημικής τεχνολογίας, είτε δεν θα λειτουργήσει ποτέ».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έχει εγκρίνει τη νέα εκτόξευση. Σχεδιάζονται δύο ακόμη δοκιμές πριν από την ανάπτυξη μεγαλύτερων εκδόσεων. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, το «Super Heavy» θα επιστρέψει ελεγχόμενα στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το άνω τμήμα του Starship θα συνεχίσει την αποστολή του στο Διάστημα. Παρά την αισιοδοξία, οι καθυστερήσεις και οι τεχνικές δυσκολίες κρατούν το πρόγραμμα στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

