Γιγαντιαίο θαλάσσιο απόκοσμο πλάσμα ξεβράστηκε σε παραλία της Ουαλίας και σόκαρε τους κατοίκους (vid)

Μπροστά σε ένα τρομακτικό αλλά και σπάνιο θέαμα βρέθηκαν λουόμενοι στην Ουαλία, όταν ένα τεράστιο θαλάσσιο πλάσμα ξεβράστηκε νεκρό σε παραλία προκαλώντας σοκ σε ντόπιους και τουρίστες.

Το πρωί της Τετάρτης (3/9), στην αμμώδη παραλία Cefn Sidan στο Pembrey της Ουαλίας, εντοπίστηκε το κουφάρι ενός τεράστιου θαλάσσιου ζώου. Οι πρώτοι που το αντίκρισαν μίλησαν για το απίστευτο μέγεθός του, με πολλούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για φάλαινα που ξεβράστηκε από τα κύματα στη διάρκεια της νύχτας.

Η ανατριχιαστική εικόνα δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή. Μέσα σε λίγη ώρα, περίεργοι παραθεριστές και κάτοικοι κατέφθασαν για να δουν από κοντά το γιγαντιαίο πτώμα. Η παραλία, που αποτελεί αγαπημένο προορισμό για οικογένειες, περιπατητές και τουρίστες, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο ενός απρόσμενου γεγονότος.

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη Βρετανία: Οι ειδικοί ψάχνουν τα αίτια

Θαλάσσιοι βιολόγοι και ειδικοί σε περιστατικά εκβρασμών αναμένεται να εξετάσουν το ζώο, ώστε να εντοπίσουν την αιτία θανάτου. Όπως επισημαίνουν, τα αίτια μπορεί να είναι πολλά:

ασθένεια

ασιτία

σύγκρουση με πλοίο

ή ακόμα και πλαστική ρύπανση, που έχει αποδειχθεί επανειλημμένα θανατηφόρα για τα κήτη γύρω από τα βρετανικά ύδατα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιες εικόνες. Τον Σεπτέμβριο του 2023, μια άλλη φάλαινα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στην παραλία Headland του Hartlepool, με τις αρχές να προειδοποιούν το κοινό να μείνει μακριά λόγω κινδύνου μόλυνσης.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, εννέα φάλαινες πιλότοι εγκλωβίστηκαν σε λασπώδη εκβολή στο Kent. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών, αρκετά ζώα κατέληξαν νεκρά.

