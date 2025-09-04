Συγκλονιστική προσομοίωση δείχνει πώς γιατρός μολύνθηκε επίτηδες με κίτρινο πυρετό για να βρει τη θεραπεία (vid)

Τρομακτική προσομοίωση δείχνει πως ένας γιατρός άφησε κουνούπι να τον σκοτώσει για χάρη της επιστήμης, ώστε να αποδείξει πως μετέφερε ασθένεια.

Ο γιατρός Τζέσι Γουίλιαμ Λαζίρ θυσίασε τη ζωή του το 1900 για να βοηθήσει στην εύρεση θεραπείας από μία ασθένεια κουνουπιών που «σάρωσε» τον κόσμο. Προσομοίωση ανέδειξε το αποτελεσματικό, αλλά ακραίο του έργο.

Δυστυχώς, εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν και χάθηκαν τα παλαιά χρόνια, επειδή η ιατρική δεν ήταν τόσο εξελιγμένη όσο στις μέρες μας, π.χ. την εποχή που η πανώλη «θέριζε», δεν υπήρχε κάποιο φάρμακο που θα της έβαζε στοπ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις μέρες, αν και οι αρρώστιες δεν παύουν να υπάρχουν.

Ο κίτρινος πυρετός των ταξιδιωτών: Τι έκανε ο γιατρός Λαζίρ για να δώσει τη θεραπεία

Για εκατοντάδες χρόνια, ο κίτρινος πυρετός ταλάνιζε τους ταξιδιώτες και προκαλούσε δεκάδες χιλιάδες θανάτους σε όλο τον κόσμο. Αρκετοί ιατροί αγωνίστηκαν για να βρουν τις κατάλληλες θεραπείες και εμβόλια για να μην «αφανιστεί» το είδος μας. Ένας απ' αυτούς ήταν κι ο Τσέσι Γουίλιαμ Λαζίρ.

Ο Αμερικανός ήταν αποφασισμένος να βρει το «κλειδί» της ασθένειας, όντας και μέσα στα πράγματα ως μέλος του Συμβουλίου του Κίτρινου Πυρετού. Μετά από μήνες σε στρατόπεδο στην Κούβα, επιβεβαίωσε επιστημονικά την θεωρία που διατύπωσε για πρώτη φορά ο Κουβανός ερευνητής Κάρλος Φίνλεϊ το 1881, η οποία ανέφερε πως τα κουνούπια μετέδιδαν αυτή τη φρικτή ασθένεια.

Ο κίτρινος πυρετός είχε συμπτώματα όπως ρίγη, πονοκέφαλο, πυρετό, ναυτία και εμετό, πριν ακολουθήσει μία αρκετά «τοξική» φάση, η οποία στις μέρες μα είναι λιγότερο συχνή. Αυτό θα μπορούσε να εντοπιστεί μέσω του ίκτερου, των σκουρόχρωμων ούρων και των προβλημάτων στο ήπαρ και τα νεφρά.

Ο Λαζίρ, που ήταν ο μοναδικός που είχε συναναστραφεί με... κουνούπια στο παρελθόν, χρησιμοποίησε τις προνύμφες του εντόμου για να εξάγει το συμπέρασμά του, το οποίο και απέστειλε με γράμμα στη σύζυγό του τον Σεπτέμβριο του 1900, λέγοντας: «Πιστεύω πως βρίσκομαι στα ίχνη του πραγματικού μικροβίου».

Ενώ οι ισχυρισμοί του ήταν αληθείς, αποδείχθηκε τελικά ότι ο γιατρός είχε επιτρέψει σκόπιμα σε ένα μολυσμένο κουνούπι να τον δαγκώσει, ώστε να μπορεί να μελετήσει την ασθένεια... από πρώτο χέρι. Προσβλήθηκε από την ασθένεια και απεβίωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 1900, σε ηλικία 34 ετών, κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες απ' όταν έστειλε την επιστολή στη γυναίκα του.

Η σοκαριστική προσομοίωση που δείχνει πως ο Λαζίρ σκοτώθηκε από το κουνούπι

Η εταιρεία Zack D. Films παρουσίασε μία προσομοίωση, η οποία απεικόνιζε ακριβώς την «εμπειρία» του γιατρού μετά το δάγκωμα απ' το κουνούπι, καθώς άρχιζε να εμφανίζει πυρετό και τα μάτια του να γίνονται κίτρινα μέσα σε μία εβδομάδα. Μετά ήρθε ο εμετός αλλά και η ανεπάρκεια των οργάνων και στο τέλος... ο θάνατος.

Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν, τότε, ότι επρόκειτο για σκόπιμη πράξη, καθώς την κάλυπτε για άγνωστους λόγους. Εκείνη την εποχή ειπώθηκε ότι ο Λαζίρ πίστευε πως το κουνούπι δεν ήταν μολυσμένο, αλλά ο γιατρός Φίλιπ Χενχ θα ανακάλυπτε μέσω του σημειωματάριου του, το 1947, ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.

Ευτυχώς, ο θάνατός του δεν ήταν μάταιος, καθώς το σύγχρονο εμβόλιο για τον κίτρινο πυρετό αναπτύχθηκε το 1937 από τον Max Theiler. Χρησιμοποίησε ένα εξασθενημένο στέλεχος του ιού το οποίο ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό, παρέχοντας δια βίου προστασία και αποτρέποντας την ασθένεια σε άτομα.

