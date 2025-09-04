Επιστροφή στο Μεσαίωνα για τη Νιγηρία: Έκαψαν ζωντανή γυναίκα που βλασφήμησε τον Μωάμεθ

Αδιανόητα, για τον 21ο αιώνα, γεγονότα συνέβησαν στη Νιγηρία, αφού πλήθος περικύκλωσε και έκαψε ζωντανή γυναίκα που βλασφήμησε τον Μωμάμεθ.

Στην κοινότητα Κάσουαν Γκάρμπα, στην περιοχή Μαρίγκα της Νιγηρίας, μια γυναίκα κατηγορήθηκε ότι προέβη σε βλάσφημες δηλώσεις κατά του Προφήτη Μωάμεθ, της ιερότερης μορφής του Ισλάμ. Το Σάββατο (31/8), εξαγριωμένο πλήθος επιτέθηκε εναντίον της και την έκαψε ζωντανή.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Ουασιού Αμπιοντούν, επιβεβαίωσε το τραγικό περιστατικό, σημειώνοντας ότι η γυναίκα, γνωστή ως Αμάγι, ήταν πωλήτρια τροφίμων και καταγόταν από την πολιτεία Κατσίνα, της βορειοδυτικής Νιγηρίας.

Η στάση της αστυνομίας: Η ποινή για την βλασφημία στη Νιγηρία

Η αστυνομία καταδίκασε την αποτρόπαια πράξη αυτοδικίας και τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφύγουν την κλιμάκωση της βίας.

Η βλασφημία στη Νιγηρία τιμωρείται με θάνατο βάσει του ισλαμικού νόμου (σαρία), που εφαρμόζεται σε 12 πολιτείες με μουσουλμανική πλειοψηφία. Συχνά όμως, πριν καν υπάρξει δίκη, κατηγορούμενοι λιντσάρονται από οργισμένα πλήθη.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Το 2023, ένας κρεοπώλης στο Σόκοτο λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου, ενώ το 2022, χριστιανή φοιτήτρια δολοφονήθηκε από συμφοιτητές της έπειτα από κατηγορία για βλασφημία. Ακόμη και μουσουλμάνοι θρησκευτικοί ηγέτες και καλλιτέχνες έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, αν και οι ποινές τους εκκρεμούν λόγω εφέσεων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ