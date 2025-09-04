Η στιγμή που πολυτελές γιοτ αξίας 1 εκατ. δολαρίων βυθίζεται, λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του (vid)

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν τη στιγμή που ένα γιοτ αξίας 1.000.000 δολαρίων βυθίζεται λίγα λεπτά μετά την καθέλκυση.

Μετά από πέντε μήνες κατασκευής, το Dolce Vento βγήκε στη θάλασσα της Τουρκίας, αλλά λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε στον βυθό. Το πολυτελές γιοτ βυθίστηκε μόλις λίγα λεπτά μετά το παρθενικό του ταξίδι, στέλνοντας σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια στον πάτο της θάλασσας.

Σε μια δραματική τροπή των γεγονότων, μια στιγμή απόλυτης χαράς μετατράπηκε σε μέρα κόλασης, όταν ο ιδιοκτήτης του είδε το σκάφος, με το όνομα Dolce Vento, να γέρνει στο πλάι και τελικά να βυθίζεται μέσα σε μόλις 15 λεπτά, την Τρίτη (2 Σεπτεμβρίου).

Βύθιση γιοτ: Δεν τραυματίστηκε κανείς

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 600 πόδια από την ακτή της Τουρκίας, στην περιοχή Ερέγλι στα βόρεια, πιο συγκεκριμένα στην ειδυλλιακή πόλη Ζονγκουλντάκ. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε όταν το σκάφος ανατράπηκε: ο ιδιοκτήτης, ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος κολύμπησαν μέχρι την ακτή χωρίς να πάθουν το παραμικρό, ενώ η Ακτοφυλακή και οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν ζώνη ασφαλείας.

Το γιοτ είχε μόλις ολοκληρωθεί στα ναυπηγεία Med Yilmaz, ύστερα από περίπου πέντε μήνες εργασιών, και προοριζόταν να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του στην Κωνσταντινούπολη. Οι εργασίες ανέλκυσης έχουν ήδη ξεκινήσει, με συνεργεία διάσωσης και τεχνικό εξοπλισμό να έχουν σταλεί στο ναυάγιο αξίας 940.000 δολαρίων.

Αξιωματούχοι των ναυπηγείων δήλωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα και ότι τα αίτια της βύθισης θα καθοριστούν μετά τις τεχνικές επιθεωρήσεις.

Τα αίτια της βύθισης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι προβλήματα σταθερότητας, όπως λάθη στους υπολογισμούς του μετακεντρικού ύψους, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ανατροπή ή βύθιση σκαφών.

Το περιστατικό έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τη βύθιση του ιταλικού υπερ-γιοτ Bayesian κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας ανοικτά της Σικελίας, τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ένας ανεμοστρόβιλος χτύπησε το σκάφος.

Δυστυχώς, τότε βρήκαν τον θάνατο επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Βρετανός επιχειρηματίας τεχνολογίας Mike Lynch και η 18χρονη κόρη του Hannah Lynch, ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Jonathan Bloomer και η σύζυγός του Judy, ο δικηγόρος Chris Morvillo και η σύζυγός του Neda, καθώς και ο σεφ του γιοτ Recaldo Thomas.

