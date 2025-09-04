Τί είναι τα «κτήρια ζέβρα» που έχουν κατακλύσει την Ισπανία (vid)

Μια ομάδα αρχιτεκτόνων έδωσε όνομα στο νέο στυλ κτηρίων που φαίνεται να έχει καταλάβει αρκετούς δρόμους της Ισπανίας.

Το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία έχει γίνει δημοφιλής ένας τύπος κατοικίας που υπάρχει πλέον σχεδόν σε όλες τις πόλεις της χώρας. Πρόκειται για το νέο στυλ «ζέβρα», που ονομάστηκε έτσι επειδή παρουσιάζει ένα ψηλό μπλοκ με πολλούς ορόφους και λευκές-μαύρες λωρίδες.

Ο όρος περιγραφής αυτού του τύπου των κατοικιών ανήκει στον λογαριασμό του Instagram με το όνομα @bloque_cebra, που δημιουργήθηκε από μια ομάδα αρχιτεκτόνων, οι οποίοι θέλουν να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σχετικά με αυτά τα μπλοκ, χρησιμοποιώντας το χιούμορ.

Πώς γεννήθηκε το φαινόμενο «ζέβρα»

Ο Α.Β., ένας 33χρονος αρχιτέκτονας και διαχειριστής του λογαριασμού στο Instagram, μίλησε για το φαινόμενο «ζέβρα». Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα El Diario, η ιδέα γεννήθηκε από μια συζήτηση με τους συναδέλφους του. Όλοι είχαν στο μυαλό τους το νέο φαινόμενο που εξαπλωνόταν στην Ισπανία, αλλά έλειπε ένα όνομα για να το χαρακτηρίσουν. Η οπτική αισθητική των κτηρίων και η ομοιότητά τους με το σώμα μιας ζέβρας ήταν αυτή που τους έδωσε την ιδέα.

Στον λογαριασμό τους στο Instagram δεν δείχνουν μόνο παραδείγματα τέτοιων κατοικιών και πώς λειτουργούν, αλλά διαθέτουν επίσης και έναν χάρτη, γνωστό ως Safari, που παρουσιάζει χιλιάδες «ζέβρα» μπλοκ σε όλη τη χώρα. Το νέο αυτό προσωνύμιο των αρχιτεκτόνων έχει οδηγήσει χιλιάδες ακολούθους να εντοπίζουν συνειδητά αυτούς τους τύπους κτηρίων στα ταξίδια τους ή στις γειτονιές τους.

Σε τι διαφέρουν αυτές οι κατοικίες

«Η ζέβρα δεν σχεδιάζεται, διεκπεραιώνεται», εξηγεί ο Α.Β. Πρόκειται για μια απλή λύση των κατασκευαστών ώστε να διασφαλίσουν καλές πωλήσεις. Ο διαχειριστής του λογαριασμού συγκρίνει το φαινόμενο «ζέβρα» με την αγορά ενός πλυντηρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες αυτές οι συσκευές είναι λευκές κι έτσι οι αγοραστές τις συγκρίνουν μόνο ως προς τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητές τους, αλλά όχι ως προς την αισθητική.

Το ίδιο ισχύει και με τα «ζέβρα» μπλοκ: ο κατασκευαστής αναζητά πάντα τη μέγιστη κερδοφορία και αποτελεσματικότητα στην κατασκευή ώστε να εξασφαλίσει καλές πωλήσεις. Ξέρει από πριν τι θα χτίσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος που θα διεκπεραιώσει την άδεια και θα εγγυηθεί μια ικανοποιητική σχέση τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα κτήρια «ζέβρα» δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους ως προς την αισθητική, αλλά μόνο ως προς τη λειτουργικότητα.

Γιατί επέλεξαν το στυλ «ζέβρα»

Η πολεοδομική νομοθεσία στην Ισπανία βασίζεται στον καθορισμό συντελεστών δόμησης, οικοδομικών γραμμών και υψών, αλλά σπάνια γίνεται αναφορά στο αρχιτεκτονικό περιεχόμενο ή στη σχέση των κτηρίων με τον δημόσιο χώρο. Ως αποτέλεσμα, χωρίς κανόνες που να ρυθμίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός κτηρίου, η Ισπανία έχει γεμίσει σταδιακά με κτήρια πολύ παρόμοια μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την πόλη όπου βρίσκονται.

Τα «ζέβρα» κτήρια έχουν γίνει ιδανική επιλογή για τις ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες που επιδιώκουν αποκλειστικά την οικονομική απόδοση της κατοικίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα να «παίξει» κανείς με τον σχεδιασμό, να κάνει την αισθητική να ταιριάξει με την πόλη στην οποία θα χτιστεί ή η πιθανότητα να ανοίξουν καταστήματα στο ισόγειο. Καθώς δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, η αστική ζωή στις γειτονιές περιορίζεται σε απλές συναντήσεις μεταξύ γειτόνων.

Σύμφωνα με τον Α.Β., οι κατασκευαστές φαίνεται να έχουν αντιληφθεί αυτές τις ελλείψεις και έχουν επιλέξει να προσφέρουν ένα πλήρες, ιδιωτικό «πακέτο» στους κατοίκους. Τέτοιες κατοικίες διαθέτουν πισίνα, γκαράζ, γυμναστήριο και σπα. «Είναι σχεδόν σαν να τους ζητάμε συγγνώμη», εξηγεί ο αρχιτέκτονας. «Ξέρουμε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν θα λειτουργήσει, ότι οι δρόμοι θα είναι νεκροί, επειδή τα ισόγεια δεν έχουν καταστήματα. Οπότε προσφέρουμε ένα ιδιωτικό πακέτο», προσθέτει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ