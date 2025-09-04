Τι είναι το αντιεργατικό 996 που χρησιμοποιούν στην Κίνα και κανείς δεν θέλει να αλλάξει

Το περίεργο σύστημα εργασίας της Κίνας, το οποίο κανένας δεν επιθυμεί να καταργηθεί.

Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα της σημερινής εποχής, πέρα των πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων, είναι εκείνο των συνθηκών εργασίας.

Κάθε χώρα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με τον δικό της τρόπο, αλλά μία από τις πιο περίεργες περιπτώσεις όλων είναι αυτή της Κίνας: οι εργαζόμενοι σπάνια απολαμβάνουν ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων και μερικές φορές οι μισθοί τους μπορούν να κρατηθούν για τρεις μήνες.

Οι συνθήκες εργασίας στην Κίνα

Ο Adrián Díaz, ένας Ισπανός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Κίνα, εξήγησε τι ακριβώς ισχύει, σε ένα από τα τελευταία προγράμματα της ConPdePodcast. Ο Díaz είπε ότι ο εργαζόμενος εισέρχεται στην εταιρεία και δεν λαμβάνει τον πρώτο του μισθό μέχρι τον τέταρτο μήνα.

Με αυτό τον τρόπο ο υπάλληλος αναγκάζεται να παραμείνει στη θέση του, αφού η αποχώρηση θα σήμαινε απώλεια όλων των συσσωρευμένων χρημάτων. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι γνωστή ως «τριπλός αναβαλλόμενος μισθός» και συνήθως εισπράττεται στις αρχές του έτους, που συμπίπτει με την κινεζική Πρωτοχρονιά (μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου).

Το πρόβλημα είναι ότι όταν πληρώνονται, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων αποφασίζει να αλλάξει εταιρεία. «Η ανεργία είναι αρνητική και υπάρχει περίσσεια δουλειάς. Την ημέρα που ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου δίπλα, τους δώσει ένα σεντ παραπάνω την ώρα, φεύγουν», πρόσθεσε ο Díaz.

Στην Κίνα πιστεύουν ότι το να μην εργάζεσαι τα Σάββατα είναι χάσιμο χρόνου

Ένα ακόμη στοιχείο που εκπλήσσει τους Δυτικούς στην Κίνα είναι η αντίληψη για την εβδομαδιαία ανάπαυση. Ο Díaz θέλησε να εφαρμόσει πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή) στη δική του εταιρεία, αλλά οι ίδιοι του οι υπάλληλοι το θεώρησαν «αντιοικονομικό». Ακόμα και η γραμματέας του, όταν είδε ότι είχε ελεύθερα τα Σαββατοκύριακα, αποφάσισε να βρει δεύτερη δουλειά που θα της επέτρεπε να εργάζεται τα Σάββατα.

Το σύστημα αυτό είναι γνωστό ως «996» (εργασία από τις 9:00 έως τις 21:00, έξι ημέρες την εβδομάδα) και παραμένει πολύ συνηθισμένο στην Κίνα, όπου η παραγωγικότητα τίθεται πάντα πάνω από την ξεκούραση. Για πολλούς εργαζομένους, το να μείνουν στο σπίτι ένα Σάββατο ή μια Κυριακή εκλαμβάνεται σχεδόν ως αντιπαραγωγικό, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας εργάζονται. Η ξεκούραση δεν θεωρείται δικαίωμα, αλλά χάσιμο χρόνου.

Στο μεταξύ, χώρες όπως το Μεξικό ή η Ισπανία προχωρούν προς τη μείωση του ωραρίου εργασίας μεταξύ 2026 και 2030, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και την ενίσχυση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ