Καριέρα και ανησυχία: Τα 8 σημάδια που δείχνουν πώς έχετε «δυσμορφία» για την δουλειά σας

Ανακαλύψτε τα 8 σημάδια της καριερικής δυσμορφίας και μάθετε πώς να σπάσετε τον φαύλο κύκλο αμφιβολίας για τις επαγγελματικές σας επιτυχίες και να χτίσετε αυτοπεποίθηση.

Η καριερική δυσμορφία είναι μια διαρκής στρεβλή αντίληψη για την εργασία και τις επιτυχίες σας, που σας κάνει να αισθάνεστε πως δεν είστε ποτέ αρκετά καλοί. Παρόμοια με το σύνδρομο του απατεώνα, αλλά πιο συνεχής, επηρεάζει όλη την εικόνα της καριέρας σας και τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας στο χώρο εργασίας.

Οι επιπτώσεις της δεν περιορίζονται μόνο στην απόδοση: μπορεί να αυξήσει το άγχος, να προκαλέσει επαγγελματική κόπωση και να χτυπήσει την αυτοεκτίμησή σας.

Πώς αναγνωρίζεται η καριερική δυσμορφία

Μπορεί να παρατηρήσετε ότι συγκρίνετε συνεχώς τον εαυτό σας με τους συναδέλφους σας, βλέποντας τα επιτεύγματά τους πιο εντυπωσιακά από τα δικά σας. Συχνά, νιώθετε ότι είστε “πίσω” και ότι δεν μπορείτε να φτάσετε τους άλλους, ειδικά όταν βλέπετε δημοσιεύσεις στο LinkedIn ή σε άλλες πλατφόρμες.

Ακόμα και όταν επιτυγχάνετε κάτι σημαντικό, μπορεί να το υποτιμάτε, θεωρώντας ότι ήταν απλώς τύχη ή κάτι που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας. Η συνεχής αμφιβολία για τις αποφάσεις σας μπορεί να σας κάνει να ξανακάνετε εργασίες ή να διστάζετε να πάρετε πρωτοβουλίες.

Αισθήματα αορατότητας και αναγνώρισης που δεν έρχονται ακριβώς όπως θα θέλατε, μπορεί να σας κάνουν να σιωπήσετε στις ιδέες σας και να αποφεύγετε να μοιράζεστε τη γνώση σας σε συναντήσεις. Παράλληλα, η δυσκολία αποδοχής θετικών σχολίων ή κομπλιμέντων σας κρατά μακριά από την αναγνώριση που αξίζετε, ενώ η τάση να εργάζεστε υπερβολικά για να αποδείξετε την αξία σας μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση.

Τρόποι να σπάσετε τον φαύλο κύκλο

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε τα σημάδια και να αρχίσετε να καταγράφετε κάθε μικρή ή μεγάλη επιτυχία σας. Αντί να συγκρίνεστε με τους άλλους, χρησιμοποιήστε τα επιτεύγματά τους ως έμπνευση και μιλήστε ανοιχτά για τις ιδέες σας.

Η αποδοχή των θετικών σχολίων από συναδέλφους και προϊσταμένους σας βοηθά να δείτε τις δυνάμεις σας, ενώ η αναθεώρηση της έννοιας της επιτυχίας μπορεί να σας δείξει ότι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός είναι ήδη σημαντικό. Τέλος, η αλλαγή της αρνητικής αυτοκριτικής από «Δεν είμαι αρκετά καλός» σε «Οι δεξιότητές μου είναι διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές» μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας.

Με αυτά τα βήματα, είναι δυνατό να αναγνωρίσετε την αξία σας, να απολαύσετε την επαγγελματική σας ζωή και να αφήσετε πίσω τις αμφιβολίες.

