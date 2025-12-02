Ανακαλύφθηκε ο πιο σπάνιος τύπος αίματος: Τον έχουν 3 άτομα σε μισό εκατ. δείγματα

Ακολουθεί ακραίο στατιστικό: Μόλις τρία άτομα σε πάνω από μισό εκατομμύρια δείγματα έχουν ένα εντελώς νέο, υπερσπάνιο τύπο αίματος που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά.

Φανταστείτε να έχετε έναν τύπο αίματος που ταιριάζει μόλις με άλλους δύο ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη. Ε, αυτό ακριβώς ανακάλυψαν ερευνητές στην Ταϊλάνδη, όταν κι εξέτασαν κατά λάθος περισσότερα από 540.000 δείγματα αίματος για ασυμφωνίες στα αποτελέσματα της ομάδας ABO (κατάταξη ομάδων αίματος).

Σε αυτή τη γιγάντια «έρευνα», εντοπίστηκαν λιγότερες από 400 περιπτώσεις «ασυμφωνίας ABO» και ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισαν μόλις τρεις μοναδικές περιπτώσεις ενός ολοκαίνουργιου τύπου αίματος... του Β(Α).

Τι σημαίνει το να έχει τύπο αίματος «Β(Α)», αν είσαι 1 στους 3

Το σύστημα ABO καθορίζεται από συγκεκριμένα σάκχαρα που «στολίζουν» την επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η παρουσία του N-acetylgalactosamine σημαίνει ότι έχεις ομάδα Α. Αντίστοιχα, η παρουσία του D-galactose σημαίνει πως ανήκεις στην ομάδα Β. Αν υπάρχουν και τα δύο υπάγεσαι στην ομάδα ΑΒ, ενώ αν δεν υπάρχει κανένα στην ομάδα Ο.

Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, όμως, ενώ τα άτομα είχαν ομάδα Β, το αίμα τους εμφάνιζε ίχνη από αντιγόνο Α, κάτι που δεν έμοιαζε με κανέναν γνωστό συνδυασμό. Η γενετική ανάλυση αποκάλυψε τέσσερις μοναδικές μεταλλάξεις στο γονίδιο ABO, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί ποτέ ξανά σε κανέναν πληθυσμό.

Πως εντοπίστηκε ο υπερσπάνιο τύπος αίματος Β(Α);

Για να καθοριστεί η ομάδα αίματος, γίνονται δύο βασικά και απλά τεστάκια:

Το Forward grouping: Εντοπίζει ποια αντιγόνα υπάρχουν στα ερυθρά αιμοσφαίριο Και το Reverse grouping: Εντοπίζει ποια αντισώματα υπάρχουν στον ορό

Συνήθως, τα δύο αυτά αποτελέσματα συμφωνούν. Όταν όμως δεν, έχουμε τις λεγόμενες «ΑΒΟ discrepancies», δηλαδή καταστάσεις που μπορούν να αποβούν κρίσιμες στις μεταγγίσεις.

Σε τρία δείγματα, το τεστ αποκάλυψε μία μικρή, αλλά διακριτή δραστηριότητα του αντιγόνου Α, παρότι το αίμα ήταν κανονικά τύπου Β. Αυτό ήταν αρκετό για να σημάνει συναγερμό στους ειδικούς.

Πόσο σπάνιο είναι στην πραγματικότητα;

Μιλάμε για τρία άτομα σε 544.000 δείγματα. Με αναλογία 0,00055%, ο τύπος αίματος Β(Α) είναι πιο σπάνιος ακόμη κι απ' το «χρυσό αίμα» Rh-null, το οποίο είχαν λιγότεροι από 50 άνθρωποι στον κόσμο.

Δεν είναι απλώς ασυνήθιστος, είναι μια γενετικά μοναδική παραλλαγή που έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα «εξαιρέσεων» στα συστήματα ταξινόμησης του αίματος.

Τι σημαίνει για τους φορείς και τι συμβαίνει σε περίπτωση μετάγγισης αίματος

Για τους συγκεκριμένους τρεις ανθρώπους η ανακάλυψη πιθανότατα δεν θα επηρεάσει και ιδιαίτερα τη ζωή τους, παρά μόνο το «προφίλ» τους, καθώς θα κατέχουν το πιο μοναδικό τύπο αίματος στον κόσμο.

Στην περίπτωση της μετάγγισης, ίσως δημιουργήσει «πονοκέφαλο» στους γιατρούς, αλλά πάντα υπάρχει μία λύση σε τέτοιες περιπτώσεις και ακούει στο όνομα του Ο αρνητικού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ