Υπερβολική πρωτεΐνη: Μπορεί να σας αρρωστήσει!
Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μυών και την υγεία βοηθώντας και στο γυμναστήριο, αλλά η υπερβολή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ο όρος “rabbit starvation”, ή δηλητηρίαση από πρωτεΐνη, περιγράφει μια κατάσταση που προκύπτει όταν η διατροφή περιέχει υπερβολική ποσότητα άπαχης πρωτεΐνης και ελάχιστα λίπη ή υδατάνθρακες.
Τι είναι το Rabbit Starvation;
Ονομάζεται έτσι από την εμπειρία του εξερευνητή Vilhjalmur Stefansson, που παρατήρησε ότι όσοι βασίζονταν κυρίως σε πολύ άπαχο κρέας ασθενούσαν γρήγορα. Η υπερβολική πρωτεΐνη μπορεί να υπερφορτώσει το ήπαρ και τα νεφρά με αμμωνία, ουρία και αμινοξέα.
Συμπτώματα:
Ναυτία
Κόπωση
Πονοκέφαλοι
Αλλαγές στη διάθεση
Χαμηλή αρτηριακή πίεση
Αίσθημα πείνας
Διάρροια
Πόση Πρωτεΐνη Χρειάζεστε;
Η Δρ. Margaret Murray συνιστά:
Άνδρες: 0,84 γρ/κιλό σωματικού βάρους
Γυναίκες: 0,75 γρ/κιλό σωματικού βάρους
Για όσους κάνουν βάρη ή αντίσταση:
Μέχρι 1,6 γρ/κιλό είναι ασφαλές και βοηθά στην αύξηση μυϊκής μάζας.
Παραπάνω από αυτό δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, αλλά η υπερβολή μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Ισορροπήστε με υγιεινά λιπαρά και υδατάνθρακες για μέγιστα αποτελέσματα στην υγεία και τη μυϊκή σας ανάπτυξη.