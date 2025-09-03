Υπερβολική πρωτεΐνη: Μπορεί να σας αρρωστήσει!

Ανακαλύψτε τι είναι το “rabbit starvation” και γιατί η υπερβολική πρωτεΐνη μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Μάθετε πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε πραγματικά για μυϊκή ανάπτυξη και ευεξία.

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μυών και την υγεία βοηθώντας και στο γυμναστήριο, αλλά η υπερβολή μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ο όρος “rabbit starvation”, ή δηλητηρίαση από πρωτεΐνη, περιγράφει μια κατάσταση που προκύπτει όταν η διατροφή περιέχει υπερβολική ποσότητα άπαχης πρωτεΐνης και ελάχιστα λίπη ή υδατάνθρακες.

Τι είναι το Rabbit Starvation;

Ονομάζεται έτσι από την εμπειρία του εξερευνητή Vilhjalmur Stefansson, που παρατήρησε ότι όσοι βασίζονταν κυρίως σε πολύ άπαχο κρέας ασθενούσαν γρήγορα. Η υπερβολική πρωτεΐνη μπορεί να υπερφορτώσει το ήπαρ και τα νεφρά με αμμωνία, ουρία και αμινοξέα.

Συμπτώματα:

Ναυτία

Κόπωση

Πονοκέφαλοι

Αλλαγές στη διάθεση

Χαμηλή αρτηριακή πίεση

Αίσθημα πείνας

Διάρροια

Πόση Πρωτεΐνη Χρειάζεστε;

Η Δρ. Margaret Murray συνιστά:

Άνδρες: 0,84 γρ/κιλό σωματικού βάρους

Γυναίκες: 0,75 γρ/κιλό σωματικού βάρους

Για όσους κάνουν βάρη ή αντίσταση:

Μέχρι 1,6 γρ/κιλό είναι ασφαλές και βοηθά στην αύξηση μυϊκής μάζας.

Παραπάνω από αυτό δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη και μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, αλλά η υπερβολή μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Ισορροπήστε με υγιεινά λιπαρά και υδατάνθρακες για μέγιστα αποτελέσματα στην υγεία και τη μυϊκή σας ανάπτυξη.

