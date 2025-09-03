Η στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη δέχεται πανέρι με λουλούδια στο κεφάλι: Η αντίδρασή της (vid)

Μια άβολη στιγμή για την Ιουλία Καλλιμάνη, καθώς την ώρα που τραγουδούσε δέχθηκε ένα πανέρι με λουλούδια στο κεφάλι.

Σε άβολη θέση βρέθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη, όταν την ώρα που τραγουδούσε δέχθηκε ένα πανέρι με λουλούδια στο κεφάλι από κάποιον θαμώνα, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στην Πάτρα.

Η λαϊκή τραγουδίστρια προσπάθησε να συγκρατήσει την ψυχραιμία, αν και φάνηκε έντονα ο εκνευρισμός στο πρόσωπό της. «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις, δεν θες», είπε απευθυνόμενη στον θαμώνα που της πέταξε στο πρόσωπο το πανέρι.

Στη συνέχεια, η Ιουλία Καλλιμάνη γύρισε από την άλλη πλευρά και συνέχισε το πρόγραμμά της. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους απαθανάτισε τη στιγμή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media όπου και έγινε viral.

Καλλιμάνη: «∆εν πουλάµε γάλα, ουίσκι πουλάµε»

Αυτή πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιουλία Καλλιμάνη αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Όπως είχε εξομολογηθεί στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε φοβηθεί την πρώτη φορά που δέχτηκε ένα πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή τη φορά πάντως δεν υπήρχε φόβος στις αντιδράσεις της, αλλά μια έντονη ενόχληση, καθώς θεώρησε αυτό που έγινε εσκεμμένο.

«Έχει τύχει αρκετές φορές να αισθανθώ άβολα στην πίστα. Το καταλαβαίνω. ∆εν πουλάµε γάλα, ουίσκι πουλάµε. Ο άλλος µπορεί να πιει δύο ποτάκια παραπάνω και να αισθανθεί πιο άνετα. Έχει συµβεί να φύγει µπουκάλι στην πίστα. Στο τέλος όµως της βραδιάς περνάµε καλά και χαµογελάµε», είχε πει σε συνέντευξή της.

