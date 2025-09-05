H Disney θα πληρώσει πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση ιδιωτικότητας παιδιών στο διαδίκτυο

Πρόστιμο για την Disney και τις πρακτικές της.

Η Walt Disney Company συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να επιλύσει μια υπόθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών στο διαδίκτυο, γνωστής ως COPPA. Η FTC κατηγόρησε την Disney ότι απέτυχε να επισημάνει σωστά ορισμένα βίντεο που ανέβασε στο YouTube ως προορισμένα για παιδιά, με αποτέλεσμα να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από ανήλικους θεατές κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Αυτή η λανθασμένη κατηγοριοποίηση επέτρεψε την προβολή στοχευμένης διαφήμισης προς τα παιδιά, κάτι που απαγορεύεται από το νόμο.

Η καταγγελία

Η καταγγελία της FTC αναφέρει ειδικά βίντεο που ανέβηκαν κυρίως στην αρχή της πανδημίας COVID-19, περιλαμβάνοντας περιεχόμενο όπως αφήγηση ιστοριών από διάσημους προσκεκλημένους. Η FTC τόνισε ότι παρά τις ειδοποιήσεις που απέστειλε στην Disney ότι είχε αλλάξει την κατηγοριοποίηση πάνω από 300 βίντεο, η εταιρία συνέχισε να μην τα επισημαίνει σωστά, ακόμα και για υλικό σχετικό με γνωστές ταινίες όπως τα Frozen, Inside Out και Encanto.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Disney θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με την ονομασία «Audience Designation» για να ελέγχει προσεκτικά κάθε βίντεο πριν την ανάρτησή του ώστε να διασφαλίζεται η σωστή κατηγοριοποίηση ως περιεχόμενο παιδικό. Η εταιρεία δήλωσε πως η συμφωνία αφορά μόνο το περιεχόμενο που διανέμεται στο YouTube και όχι τις δικές της ψηφιακές πλατφόρμες. Επιπλέον, η Disney επανέλαβε τη δέσμευσή της να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών και θα συνεχίσει να επενδύει στα απαραίτητα εργαλεία για τη διασφάλιση αυτής.

Το COPPA και η FTC

Το COPPA, που θεσπίστηκε το 1998 και αναθεωρήθηκε το 2012, απαιτεί από ιστοσελίδες και εφαρμογές που απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 13 ετών να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των γονέων πριν συλλέξουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Η FTC είχε ήδη επιβάλει πρόστιμα σε άλλους μεγάλους παίκτες όπως η Google/YouTube και η Epic Games λόγω παραβιάσεων της ίδιας νομοθεσίας. Πρόσφατα η YouTube ανακοίνωσε την εξέλιξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για καλύτερο έλεγχο ηλικίας ώστε να προστατεύονται περισσότερο οι ανήλικοι χρήστες.

Η υπόθεση της Disney αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης των κανόνων προστασίας δεδομένων των παιδιών, καθώς και την ανάγκη για καλύτερα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ο Πρόεδρος της FTC, Andrew Ferguson, υπογράμμισε πως η απόφαση στέλνει μήνυμα ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη συλλογή δεδομένων των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται από τους γονείς και όχι από τις εταιρείες, ενώ η νέα πολιτική προβλέπει αυξημένη προστασία μέσω προγραμμάτων ελέγχου και τεχνολογιών επαλήθευσης ηλικίας. Η Disney, παραμένοντας υπό την εποπτεία της FTC, θα πρέπει να βελτιώσει τις διαδικασίες ορισμού του κοινού της προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

