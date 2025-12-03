Η Sony ανακοίνωσε νέο DualSense Controller με θέμα το Genshin Impact (vid)

Τρομερό το DualSense με θέμα το Genshin Impact

Η Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε το νέο περιορισμένης έκδοσης ασύρματο χειριστήριο DualSense – Genshin Impact Limited Edition, εν όψει της κυκλοφορίας της έκδοσης Luna III του Genshin Impact στο PlayStation 5, που φέρνει τον νέο χαρακτήρα Durin και ενημερώσεις στην ιστορία του Nod-Krai.

Το χειριστήριο ξεχωρίζει με χρώματα λευκού, χρυσού και πράσινου, διακοσμημένο με μαγικά σύμβολα από τον φανταστικό κόσμο του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων εμβλημάτων των Aether και Lumine μαζί με την πιστή τους σύντροφο Paimon.

Σχεδιασμένο σε στενή συνεργασία με την HoYoverse, το προϊόν τιμά τα χρόνια περιπέτειας στο Teyvat, όπως δήλωσε ο Wenyi Jin.

Η διαθεσιμότητά του ξεκινά από 21 Ιανουαρίου 2026 σε επιλεγμένες ασιατικές αγορές και θα ακολουθήσουν αργότερα και άλλες.