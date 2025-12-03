Το EA Sports FC 26 εμπλουτίστηκε με δέκα θρυλικές ομάδες

Το EA Sports FC 26 υποδέχεται θρυλικούς παίκτες σε νέες ομάδες

Η EA Sports FC 26 εμπλουτίστηκε με δέκα νέες ομάδες Classic XI, ειδικά σχεδιασμένες για τους τοπικούς αγώνες Kick Off και Kick Off Rush, συγκεντρώνοντας θρυλικούς Icon, Hero και εν ενεργεία παίκτες από την υπάρχουσα ρόστερ σε dream teams συγκεκριμένων συλλόγων και πρωταθλημάτων.

Αυτές οι ομάδες δίνουν εύκολη πρόσβαση σε ιστορικά «αστέρια» όπως ο Beckenbauer και ο Matthäus στη Bayern Munich, ο Lampard και ο Drogba στη Chelsea, ο Buffon με Zidane και Del Piero στη Juventus, ο Gerrard και ο Dalglish στη Liverpool, ο Roberto Carlos με Raúl και Mbappé στη Real Madrid, ενώ υπάρχουν και all-time XI για Bundesliga με Kahn και Müller, La Liga με Cruyff και Zidane, Ligue 1 με Henry και Ronaldinho, Premier League με Schmeichel και Gerrard, και Serie A με Maldini και Maradona.

Παράλληλα, η EA κυκλοφόρησε δωρεάν το EA Sports FC 26 Showcase, μια preview έκδοση με περιορισμένους συλλόγους και λειτουργίες για να δοκιμάσουν οι παίκτες τα νέα χαρακτηριστικά πριν αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην αγορά του τίτλου.

Δείτε τις νέες ομάδες στη συνέχεια.