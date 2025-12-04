Η Apple φέρνει περισσότερες δορυφορικές λειτουργίες στα iPhone

Τα iPhone θα επικοινωνούν πλέον περισσότερο με δορυφόρους

Η Apple αναπτύσσει νέες λειτουργίες δορυφορικής επικοινωνίας για iPhone, επεκτείνοντας πέρα από τις υπάρχουσες δυνατότητες όπως το Emergency SOS και τα Messages via Satellite, σύμφωνα με το newsletter Power On του Mark Gurman στο Bloomberg.

Οι επερχόμενες βελτιώσεις περιλαμβάνουν αποστολή φωτογραφιών μέσω δορυφόρου, υποστήριξη 5G NTN που ενισχύει την κάλυψη κυψελών με δορυφορικά σήματα, και ενσωμάτωση δορυφορικής σύνδεσης στα Apple Maps για πλοήγηση σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς σήμα Wi-Fi ή κινητής.

Επιπλέον, η εταιρεία εργάζεται σε «φυσική χρήση» όπου τα iPhone θα διατηρούν σύνδεση χωρίς να χρειάζεται να στρέφονται προς τον ουρανό, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, ενώ προετοιμάζει API για προγραμματιστές ώστε να ενσωματώνουν δορυφορικές δυνατότητες στις εφαρμογές τους.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά η Apple ακολουθεί ρυθμό δύο ετών ανάμεσα σε μεγάλες ενημερώσεις όπως από το iOS 16 (2022) στο iOS 18.