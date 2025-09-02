Επτά αλλόκοτες δουλειές που ίσως φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι το 2030

Από ψυχολόγος ψηφιακών κατοικίδιων μέχρι στυλίστες του... μετασύμπαντος. Δείτε 7 παράξενες δουλειές που μπορεί να δημιουργήσει η ΑΙ ως το 2030.

Όλοι μιλούν για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα «κλέψει» δουλειές, θα αντικαταστήσει τα ανθρώπινα χέρια. Κι όμως, σύμφωνα με τον Jason Morris, CEO της Profit Engine, το μέλλον ίσως μας επιφυλάσσει επαγγέλματα που θυμίζουν περισσότερο σκετς από stand-up παρά μια κλασική επαγγελματική καριέρα. Από ψυχολόγους για εικονικά κατοικίδια μέχρι στιλίστες του μετασύμπαντος (όρος που περιγράφει τη σύζευξη της πραγματικότητας και της εικονικής πραγματικότητας), δείτε τι μας περιμένει - και προσπαθήστε να μην γελάσετε.

1. Ψυχοθεραπευτής εικονικών κατοικίδιων

Ξεχάστε τον κτηνίατρο. Στο μέλλον, αν το ψηφιακό σας χάμστερ «κολλήσει» ή το VR παπαγαλάκι σας εξαφανιστεί στον κυβερνοχώρο, θα υπάρχει ειδικός να σας βοηθήσει να το ξεπεράσετε. Ο ψυχολόγος για κατοικίδια που… δεν υπάρχουν.

2. Επιμελητής ψηφιακής μνήμης

Έχετε χιλιάδες φωτογραφίες, αρχεία και μηνύματα; Κάποιος θα αναλάβει να τα τακτοποιήσει, σαν μια Μαρί Κόντο του διαδικτύου που αντί για ντουλάπες θα οργανώνει το ψηφιακό σας χάος.

3. Ελεγκτής αλγορίθμων

Για να μη βρεθούμε με ρομπότ που μας κρίνουν για τις επιλογές μας στο Netflix, θα χρειαστεί κάποιος να τσεκάρει ότι οι αλγόριθμοι παραμένουν «ουδέτεροι» και δίκαιοι. Ο φύλακας άγγελος της ψηφιακής ηθικής.

4. Διερμηνέας ονείρων με ΑΙ

Ξυπνάτε κάθε βράδυ ιδρωμένοι γιατί ονειρευτήκατε ότι πέφτετε; Μπορεί να μην φταίει το στρες αλλά… η πίτσα που φάγατε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μέλλον, κάποιος θα αναλύει τα όνειρά σας με τη βοήθεια αλγορίθμων. Μαντέψτε: ίσως χρειαστεί και συνδρομή.

5. Σχεδιαστής προσωπικότητας ΑΙ

Αν βαρεθήκατε τους τυπικούς ψηφιακούς βοηθούς, ένας σχεδιαστής θα τους «χτίζει» με χιούμορ, ιδιοτροπίες και ύφος που ταιριάζει στη δική σας καθημερινότητα. Από βοηθό που μιλάει σαν stand-up κωμικός μέχρι ένα ειρωνικό ρομπότ.

6. Σομελιέ μηχανικής μάθησης

Φανταστείτε έναν sommelier που, αντί να σας προτείνει κρασί για το δείπνο, να σας σερβίρει κοκτέιλ ανάλογα με το mood σας ή να ταιριάζει το γεύμα σας με playlist του Spotify. Ναι, το μέλλον θα παραμείνει… γκουρμέ.

7. Διακοσμητής εικονικού περιβάλλοντος

Στην εποχή του μετασύμπαντος, ακόμη και το εικονικό σας σαλόνι θα χρειάζεται ανακαίνιση. Εδώ μπαίνει η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων που θα σχεδιάζει το «γραφείο στην Τοσκάνη» για το Zoom, ενώ στην πραγματικότητα θα δουλεύετε από το τραπεζάκι της κουζίνας.

