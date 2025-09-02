Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» σε όσους θέλουν να επισκεφτούν όλο τον κόσμο

Οι τιμές των «χρυσών διαβατηρίων» προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, έτσι όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερα χρήματα πληρώνεις, για τον γύρο του κόσμου.

Η βιομηχανία της κρουαζιέρας πάντα ψάχνει τρόπους να εντυπωσιάσει. Από θεματικά καράβια μέχρι ατελείωτα all-inclusive πακέτα, τίποτα δεν μας κάνει πραγματικά να σηκώσουμε το φρύδι πια. Μέχρι που έρχεται η Villa Vie Residences και λέει: «Ξέρετε τι; Θα κάνουμε τους 90ρηδες τους πιο cool ταξιδιώτες του κόσμου». Και κάπως έτσι, γεννήθηκε το Golden Passport, ένα «χρυσό διαβατήριο» που, με 99.999 δολάρια (περίπου 86.000 ευρώ), χαρίζει σε άτομα άνω των 90 τρία ολόκληρα χρόνια ταξιδιού σε 400 προορισμούς και 140 χώρες.

Η ιδέα είναι τόσο απλή όσο και ανατρεπτική. Ενώ άλλες εταιρείες έχουν προσφέρει εκτεταμένες ή ακόμη και μόνιμες κρουαζιέρες, εδώ το παιχνίδι αλλάζει: οι τιμές πέφτουν όσο μεγαλώνεις. Οι πενηντάρηδες πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά οι 90ρηδες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη μεγάλη περιπέτεια σε «τιμή-δώρο».

Και δεν μιλάμε μόνο για ταξίδι. Το πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστο φαγητό και ποτό, καθαριότητα, ψυχαγωγία, ίντερνετ, ακόμη και δωρεάν ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, γιατί, ας το παραδεχτούμε, το να βρεις χρόνο για check-up ανάμεσα σε cocktail parties και βουτιές στην Καραϊβική δεν είναι και τόσο εύκολο.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο. Από τη μία, χειροκροτείται ως μια έξυπνη, σχεδόν συγκινητική ιδέα, δίνει στους ανθρώπους που έχουν δουλέψει μια ζωή την ευκαιρία να δουν τον κόσμο. Από την άλλη, δεν λείπει ο σκεπτικισμός πώς ένας 90χρονος να αντέξει μια τέτοια περιπέτεια; Η Villa Vie έχει την απάντηση έτοιμη. Όχι μόνο προσφέρει ασφάλεια και φροντίδα πάνω στο πλοίο, αλλά και μια νέα μορφή ζωής, μια πλωτή κατοικία που δεν σε περιορίζει, αλλά σε απελευθερώνει.

Το ταξίδι ξεκινά τον ερχόμενο Οκτώβριο και περιλαμβάνει περισσότερες από 140 χώρες, 100 τροπικά νησιά και 12 από τα 14 Θαύματα του Κόσμου. Και το καλύτερο; Οι επιβάτες μπορούν να καλέσουν μαζί τους οικογένεια και φίλους, αρκεί να πληρώσουν ένα μικρό ημερήσιο αντίτιμο. Έτσι, το Golden Passport δεν είναι μόνο υπόθεση των 90ρηδων, αλλά μια εμπειρία που μοιράζεται και φέρνει κοντά γενιές.

